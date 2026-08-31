Το αμερικανικό Πεντάγωνο υπέγραψε επταετείς συμφωνίες για την αύξηση της παραγωγής πυραύλων

Επταετούς διάρκειας συμφωνίες με τις εταιρείες General Dynamics Ordnance και Tactical Systems (GD-OTS) και την Lockheed Martin ανακοίνωσε τη Δευτέρα (31.08.2026) ότι εξασφάλισε το αμερικανικό Πεντάγωνο για την αύξηση της παραγωγής πυραύλων.

Οι συμφωνίες που υπέγραψε το Πεντάγωνο των ΗΠΑ έχουν ως στόχο να «αυξήσουν τις ποσότητες παραγωγής και να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης κρίσιμων υποσυστημάτων πυραύλων που υποστηρίζουν τα προγράμματα αναχαιτιστικών πυραύλων Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) και Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)», αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.