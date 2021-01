Απίστευτη υπόθεση παιδικής κακοποίησης: Τάιζε με σκυλιά τα παιδιά της και τα είχε κλειδωμένα (pics, vid)

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας για τη ζωή δύο παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, στην Ουκρανία. Η μητέρα τους, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, τα ανάγκαζε να τρώνε αδέσποτα σκυλιά και ζούσαν μέσα σε σωρούς από σκουπίδια.

Η σοκαριστική υπόθεση παιδικής κακοποίησης -όπως αναφέρει η Daily Mail- αποκαλύφθηκε, μετά από καταγγελίες γειτόνων της οικογένειας. Η 4χρονη Masha και ο 2 ετών αδελφός της ζούσαν με την μητέρα και την γιαγιά τους στην πόλη Kharkiv. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο γυναίκες μάζευαν σκουπίδια και τα έφερναν στο σπίτι, μετατρέποντάς το σε χωματερή. Η τουαλέτα ήταν χαλασμένη, το νερό είχε κοπεί εξαιτίας απλήρωτων λογαριασμών και κατσαρίδες «περπατούσαν» στους τοίχους.

Children aged four and two ‘who were made to eat stray dogs by their mother’ are rescued from filth-strewn house https://t.co/88fz7IhQAC