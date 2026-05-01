Τζέφρι Επστάιν: Αυτοκτόνησε γιος Νορβηγών διπλωματών που έλαβε 5 εκατομμύρια δολάρια από τον σεξουαλικό εγκληματία

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών, που βρίσκονται υπό έρευνα για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο νεαρός Edward Juul Rod-Larsen εντοπίστηκε νεκρός στο Όσλο της Νορβηγίας, σύμφωνα με τη «New York Post».

Η έρευνα για τους γονείς του Edward Juul Rod-Larsen, της Mona Juul και του Terje Rød-Larsen, άρχισε λίγα 24ωρα νωρίτερα έπειτα από αναφορές ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε αφήσει στη διαθήκη του συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια στον 25χρονο και τη δίδυμη αδελφή του, Emma – όσα είχε «γράψει» και στη συνεργό του, την Ghislaine Maxwell.

Οι αρχές της Νορβηγίας εξετάζουν την υπόθεση θανάτου του Edward Juul Rod-Larsen ως αυτοκτονία.

Τα αρχεία του Jeffry Epstein αποκάλυψαν, επίσης, βοήθεια που φέρεται να παρείχε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής στον 25χρονο για την αίτησή του στο NYU (εκθέσεις, βιογραφικό κ.λπ.).

Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν σε έλεγχο των γονέων του και στην παραίτηση της Mona Juul από τη θέση της πρέσβειρας.

«Εκτυλίσσεται στη σκιά μηνών έντονης δημοσιότητας, η οποία εδώ και καιρό έχει πάψει να είναι κριτική και έχει μετατραπεί σε καχύποπτη, εικαστική και, κατά στιγμές, ανεξέλεγκτη», ανέφεραν οι δικηγόροι της οικογένειας, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του νεαρού.

Το ζευγάρι των διπλωματών είχε αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τον ρόλο του στις Συμφωνίες του Όσλο τη δεκαετία του 1990, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.