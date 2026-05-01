Τέξας: Πέντε νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου που κατευθυνόταν σε τουρνουά pickleball

Ένα μικρό αεροπλάνο τύπου Τσέσνα συνετρίβη σε δασώδη περιοχή στο Τέξας την Παρασκευή (01.05.2026). Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβαίνοντες που κατευθύνονταν σε τουρνουά pickleball (σ.σ. άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από το τένις, το πινγκ πονγκ και το μπάντμιντον).

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του Τέξας και κάτοικοι, την Παρασκευή, το δικινητήριο αεροπλάνο Cessna 421C «ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα» προς το Εθνικό Αεροδρόμιο New Braunfels όταν συνετρίβη σε μία πύρινη σφαίρα.

Σύμφωνα με το nypost.com, ο πιλότος πετούσε παράλληλα με ένα άλλο αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο ίδιο τουρνουά – αλλά μέχρι στιγμής «δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύγκρουση εν πτήσει».

Ο δεύτερος πιλότος είχε εκφράσει μέσω ασυρμάτου την ανησυχία του για την απώλεια επαφής με το Τσέσνα που συνετρίβη, ενώ και ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εξέφρασε την ανησυχία του.

«Άρχισε να κινείται ακανόνιστα και τώρα η διαδρομή του είχε εξαφανιστεί από την οθόνη», δήλωσε ο ελεγκτής και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει μαζί του».

Ο πιλότος και τέσσερις επιβάτες – όλοι ενήλικες – επιβεβαιώθηκαν νεκροί. Δεν είχαν ταυτοποιηθεί μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Φωτογραφίες έδειχναν τον καμένο σκελετό του αεροπλάνου ανάμεσα σε δέντρα στο Wimberley, μία πόλη περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας του Τέξας, Όστιν.

«Μόλις άκουσα μια δυνατή σύγκρουση. Ένιωσα τα πάντα να δονούνται», είπε η Stacey Rohr, που ζει κοντά, συγκρίνοντας τον θόρυβο «σαν σεισμό».

«Φαινόταν σαν το πίσω μέρος του σπιτιού μου να ήταν όλο στις φλόγες», είπε επίσης η Rohr στην εφημερίδα «Austin American-Statesman».

Five people died in a small plane crash near Wimberley after the aircraft went down late Thursday, Hays County officials said Friday.



The Cessna 421C was “traveling at a high rate of speed at the time of impact,” Hays County Judge Ruben Becerra said in a statement. The crash… pic.twitter.com/ruPeSKhBD9 — Austin Statesman (@statesman) May 1, 2026

Το Cessna είχε απογειωθεί από το Αμαρίλο, στην περιοχή του Texas Panhandle, περίπου δύο ώρες νωρίτερα, με προορισμό το Εθνικό Αεροδρόμιο του Νιου Μπράουνφελς μαζί με το άλλο αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι έκανε μία ξαφνική, απότομη στροφή πριν συντριβεί – και στη συνέχεια έπεσε από τα 13.600 πόδια στα περίπου 7.000 πόδια, πριν σταματήσει να μεταδίδει δεδομένα.

Λίγο πριν τη συντριβή, ο καιρός στην περιοχή ήταν κυρίως νεφελώδης και δύο ώρες αργότερα ξέσπασε καταιγίδα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διεξάγει έρευνα.