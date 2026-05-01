Ο Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν: «Ή θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή θα τους συντρίψουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι «είχαμε μια συζήτηση αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος»
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Kevin Lamarque

«Δεν είναι ικανοποιημένος» με την τελευταία πρόταση του Ιράν, για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η «συντριβή» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αυτή τη στιγμή, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που προσφέρουν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του ότι υπάρχει «τεράστια διχόνοια» μεταξύ των ηγετών του Ιράν και έτσι αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε.

Η Τεχεράνη κατέθεσε χθες το βράδυ μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δύο μήνες μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Δεν δόθηκαν πληροφορίες για το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την Τεχεράνη, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών. «Μόλις είχαμε μια συζήτηση με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος», είπε.

Σε ερώτηση για επανέναρξη των εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν ανασταλεί μετά την εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την προτίμησή του για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα; Ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», τόνισε. «Δεν προτιμώ» την πρώτη «για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά αυτή είναι μια επιλογή», ​​πρόσθεσε.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το κείμενο της τελευταίας της πρότασης στο Πακιστάν, τον μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

