Ιερουσαλήμ: Βίντεο με άγρια επίθεση που δέχτηκε Γαλλίδα χριστιανή μοναχή στο Όρος Σιών – Εβραίος την έσπρωξε και την κλώτσησε

Σοκ προκαλεί η επίθεση που δέχτηκε μια 48χρονη μοναχή, από άνδρα με παραδοσιακή εβραϊκή ενδυμασία, ο οποίος φαίνεται σε πλάνα να την σπρώχνει και να την κλωτσάει γυναίκα κοντά στο σημείο όπου πιστεύεται ότι ο Ιησούς πραγματοποίησε τον Μυστικό Δείπνο, στην Ιερουσαλήμ.

Ένα βίντεο που δείχνει την επίθεση ενός άντρα στην Ιερουσαλήμ, εναντίον μιας καθολικής μοναχής και αρχαιολόγου από την Γαλλία προκάλεσε ευρεία αποστροφή και καταγγέλθηκε ως «ντροπιαστική πράξη» από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Στο βίντεο, ο άνδρας τρέχει πίσω από τη μοναχή καθώς αυτή περπατάει σε έναν δρόμο και την σπρώχνει με δύναμη, με αποτέλεσμα το θύμα να κινδυνεύει να χτυπήσει το κεφάλι της σε ένα πέτρινο μπλοκ.

Αφού απομακρύνεται μερικά βήματα, ο δράστης, ο οποίος φαίνεται να είναι Εβραίος, επιστρέφει για να κλωτσήσει τη μοναχή καθώς αυτή βρίσκεται στο έδαφος και σταματάει μόνο όταν παρεμβαίνει ένας περαστικός.

Η μοναχή υπέστη εκδορές στο πρόσωπο, αλλά δεν αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε σοβαρά. Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε έναν 36χρονο άνδρα και ότι θα «συνεχίσει να ενεργεί με σκληρότητα και μηδενική ανοχή, προκειμένου να διαφυλάξει και να διατηρήσει το σωστό και ασφαλές κοινωνικό ιστό για όλες τις εθνότητες και θρησκείες στην πόλη της Ιερουσαλήμ».

Η επίθεση συνέβη στο Όρος Σιών, κοντά στον τόπο όπου οι Εβραίοι τιμούν ως τάφο του βασιλιά Δαβίδ, ακριβώς έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ. Ο σύνθετος αρχαιολογικός χώρος θεωρείται ιερός τόσο για τους Χριστιανούς όσο και για τους Εβραίους. Καλύπτει τον χώρο όπου πιστεύεται ότι ο Ιησούς τέλεσε τον Μυστικό Δείπνο και ήταν ένα από τα πρώτα σημεία συνάντησης των πρώτων Χριστιανών.

Το γαλλικό προξενείο καταδίκασε έντονα την επίθεση και δήλωσε στο X: «Η Γαλλία ζητά να παραπεμφθεί ο δράστης της επίθεσης στη δικαιοσύνη για την πράξη αυτή και να αποδοθεί δικαιοσύνη». Ο διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών στην Ιερουσαλήμ, πατέρας Ολιβιέ Ποκιγιόν, δήλωσε ότι η μοναχή ήταν ερευνήτρια στη σχολή και πρόσθεσε ότι αναμένει μια αποφασιστική αντίδραση από τις αρχές.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενης εχθρότητας προς τη χριστιανική κοινότητα και τα σύμβολά της», δήλωσε το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, σημειώνοντας ότι το θύμα ήταν «αγαπητή ακαδημαϊκή συνεργάτιδα στην αποκάλυψη της κληρονομιάς αυτής της γης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον των μελετητών της αποτελεί επίθεση εναντίον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας», ανέφερε επίσης το Πανεπιστήμιο σε δήλωση που αναφέρθηκε από την εφημερίδα Jerusalem Post.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η επίθεση ήταν μια «ντροπιαστική πράξη [που] έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις αξίες του σεβασμού, της συνύπαρξης και της θρησκευτικής ελευθερίας, πάνω στις οποίες βασίστηκε το Ισραήλ και στις οποίες παραμένει βαθιά προσηλωμένο».

Η κυβερνητική συμμαχία έχει ευνοήσει την άνοδο του ισραηλινού θρησκευτικού εθνικισμού, ενώ οι παλαιστινιακές χριστιανικές κοινότητες στη Δυτική Όχθη, μερικές από τις παλαιότερες στον κόσμο, υφίστανται τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο έντονη παρενόχληση από τους ισραηλινούς εποίκους. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση λόγω της αυξανόμενης εχθρότητας εναντίον χριστιανών κληρικών στην Ιερουσαλήμ και των περιστατικών που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, σε μια εποχή που η δημοτικότητα του Ισραήλ στη Δύση σημειώνει σημαντική πτώση.

Following a report of an assault against a nun in Jerusalem, officers responded immediately, launching an investigation that led to the arrest of a suspect. A request to extend his detention is expected.



Η επίθεση έρχεται μετά την κατακραυγή τον περασμένο μήνα, αφότου ένας Ισραηλινός στρατιώτης φωτογραφήθηκε να βεβηλώνει ένα άγαλμα του Ιησού σε ένα χριστιανικό χωριό στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας. Οδήγησε σε μια σπάνια καταδίκη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Το Ισραήλ μόλις είχε βγει από μια μεγάλη διπλωματική κρίση, αφού η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον ανώτερο καθολικό ιερέα της χώρας να παραστεί στις προσευχές στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, που χτίστηκε στο φημισμένο σημείο της σταύρωσης, την Κυριακή των Βαΐων. Το περιστατικό προκάλεσε επικρίσεις από το Βατικανό, την Ιταλία και τη Γαλλία. Εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι το χαρακτήρισαν ως «σοβαρό και επικίνδυνο προηγούμενο».

Το Κέντρο Δεδομένων για τη Θρησκευτική Ελευθερία (RFDC), ένα δίκτυο ισραηλινών εθελοντών, κατέγραψε 31 περιστατικά παρενόχλησης χριστιανών τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους. Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά αφορούν φτύσιμο ή βανδαλισμό εκκλησιαστικής περιουσίας, ενώ η βίαιη επίθεση αυτής της εβδομάδας είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Ωστόσο, το RFDC δήλωσε ότι τα στοιχεία του υποτιμούν σοβαρά την έκταση του προβλήματος, καθώς οι ορθόδοξες ενορίες τείνουν να μην αναφέρουν τα περιστατικά. Η ομάδα ανέφερε ότι ένα μοναστήρι στο Mea Shearim τους είπε ότι δεν είχαν συμβεί «σημαντικά περιστατικά», προσθέτοντας όμως: «Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν δεν βγαίναμε από το σπίτι. Μερικές φορές, όταν βγαίναμε, τα παιδιά έφτυναν και καταριόνταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές συνέβη αυτό».