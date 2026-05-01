Κόσμος

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ καλεί τους ιδιοκτήτες ιρανικών επιχειρήσεων να μην απολύουν προσωπικό: «Πρέπει να υποστηριχθούν»

«Οι εργαζόμενοι στον παραγωγικό τομέα πρέπει να υποστηριχθούν δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα», προέτρεψε ο ανώτατος ηγέτης
Mojtaba Khamenei / Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Να αποφύγουν τις απολύσεις στο όνομα ενός οικονομικού πολέμου, κάλεσε σήμερα (01.05.2026, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς μονάδες παραγωγής της χώρας έχουν μεγάλες ζημιές από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σε μήνυμα στο Telegram, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει «τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο» αφού, κατά την άποψή του, απέδειξε «την αριστεία της» κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης στο Ιράν.

«Οι εργαζόμενοι στον παραγωγικό τομέα πρέπει να υποστηριχθούν δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα», προέτρεψε ο ανώτατος ηγέτης.

«Και ιδιαίτερα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές θα πρέπει να αποφύγουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις απολύσεις και την εγκατάλειψη του εργατικού τους δυναμικού», πρόσθεσε.

Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και την εκεχειρία της 8ης Απριλίου, εκτός από πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων χαλυβουργείων.

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν πλέον επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ο πληθυσμός υποφέρει από την άνοδο των τιμών και το εθνικό νόμισμα, το ριάλ, δεν ήταν ποτέ πιο αδύναμο έναντι του δολαρίου μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η ανεργία έχει επίσης εκτοξευθεί στα ύψη: περισσότεροι από 190.000 Ιρανοί έχουν υποβάλει αίτηση για επιδόματα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ο υφυπουργός Εργασίας του Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
72
69
65
58
Newsit logo
Newsit logo