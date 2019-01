Απίστευτο: 10χρονος έχει τον νεφρό του στο πόδι του! – Video

Ο λόγος για τον 10χρονο Χάμις Ρόμπινσον από το Μάντσεστερ της Αγγλίας, ο οποίος, μέχρι στιγμής, δεν έχει προβλήματα υγείας και κρίθηκε πως δεν χρειάζεται να αφαιρέσει τον νεφρό από το πόδι του.

Θεωρείται πως είναι μέρος της φυσιολογίας του σώματός του που αναπτύχθηκε ενώ ήταν έμβρυο.

Μόλις 900 αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί στην ιατρική ιστορία αλλά η περίπτωση του μικρού Χάμις είναι μοναδική. Και αυτό διότι του λείπει και το χρωμόσωμα 7p22.1.

Από τις εξετάσεις βρέθηκε πως η έλλειψη αυτή επηρεάζει τα όργανα του σώματος και κυρίως την καρδιά.

Οι γιατροί έδωσαν το όνομα Σύνδρομο του Χάμις στη συγκεκριμένη διαταραχή. Ταυτόχρονα, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο νεφρός του 10χρονου, ενώ βρίσκεται στην κορυφή του δεξιού του ποδιού είναι λειτουργικός.

Η μητέρα του, Κέι, αποκαλύπτει πως οι γιατροί την προειδοποίησαν ότι ο Χάμις μπορεί να κινδυνεύει μιας και κανείς δεν γνωρίζει την εξέλιξη της πάθησης, αφού είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται στα ιατρικά χρονικά.

Εξαιτίας της πάθησης, ο Χάμις ακούει από το ένα αυτί και έχει κρίσεις άσθματος. Έχει μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζεται βοήθεια για να μιλήσει.

Λίγο μετά τη γέννησή του, η Κέι πήγε τον Χάμις στον παιδίατρο, ο οποίος αρκέστηκε στο να της πει πως πρέπει να εξεταστεί. Τότε επισκέφτηκαν έναν γενετιστή.

Για να καταφέρει να μιλήσει χρειάστηκαν αρκετά χρόνια ενώ επισκεπτόταν ενδροκρινολόγους, γαστρεντερολόγους και ανοσολόγους.

