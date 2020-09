Οι πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίνε τις ΗΠΑ είναι «δεκάδες έως εκατοντάδες φορές» πιο έντονες σε σχέση με τον μέσο όρο των 15 τελευταίων ετών, με έναν ιδιαίτερα πυκνό καπνό που έχει φθάσει ακόμη και στην Ευρώπη.

Αυτό αναφέρει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή με τον Μαρκ Πάρινγκτον να αναφέρει πως «παρακολουθούμε το εύρος των πυρκαγιών και τη μόλυνση του καπνού που μεταφέρεται διά μέσου των Ηνωμένων Πολιτειών και πέρα από αυτές».

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως φέτος αυτές οι «χωρίς προηγούμενο» πυρκαγιές είναι «δεκάδες έως εκατοντάδες φορές πιο έντονες από τον μέσο όρο της περιόδου 2003-2019 στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και σε πολλές πληττόμενες χώρες», διευκρίνισε η υπηρεσία.

🔥Smoke deriving from the #CaliforniaFires and #OregonFires is being carried across the US.



This animation shows aerosols spreading from the West Coast all over the country & Canada.@windyforecast uses forecast models from our Atmosphere Monitoring Service @CopernicusECMWF. pic.twitter.com/sbxfkvQtDD