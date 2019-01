Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την κρατική τηλεόραση της Δανίας, το δυστύχημα έγινε λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, χτυπήθηκε από αντικείμενα που έπεσαν από μια εμπορική αμαξοστοιχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γέφυρα έκλεισε τόσο για τα τρένα όσο και για τα οχήματα. Το τρένο ακινητοποιήθηκε στην γέφυρα Great Belt που συνδέει τα δύο μεγαλύτερα νησιά της χώρας, την Ζηλανδία και την Φιονία. Στο τρένο επέβαιναν 131 επιβάτες και από αυτούς έξι έχασαν την ζωή τους και 16 τραυματίσθηκαν. Οι υπόλοιποι έχουν μεταφερθεί σε αθλητικό κέντρο της περιοχής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολλά ασθενοφόρα.

A passenger train collided with a freight train, transporting beer.

First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 2, 2019