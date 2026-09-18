Απίστευτο σκηνικό στη Βρετανία: Γυναίκα οδηγός πήρε «οτοστόπ» αστυνομικό στο αυτοκίνητό της για να καταδιώξει ύποπτο – Δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη βοήθεια από μία οδηγό χρειάστηκε ένας αστυνομικός στη Βρετανία, την ώρα που κυνηγούσε με τα πόδια έναν 25χρονο ύποπτο σε μία ιδιαίτερη καταδίωξη. Η γυναίκα σταμάτησε το κόκκινο Nissan Micra που οδηγούσε και, όταν κατάλαβε τι συνέβαινε, έβαλε τον αστυνομικό στο αυτοκίνητό της για να τον βοηθήσει να συνεχίσει την καταδίωξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί στη Βρετανία επιχείρησαν να σταματήσουν τον 25χρονο Τζέικομπ Ρόμπερτς, καθώς είχαν αντιληφθεί μυρωδιά κάνναβης να έρχεται από το λευκό βαν που οδηγούσε. Εκείνος, όμως, προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια επικίνδυνη καταδίωξη.

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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ρόμπερτς έκανε δύο φορές όπισθεν και έπεσε πάνω σε περιπολικό, ενώ στην προσπάθειά του να ξεφύγει χτύπησε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ένα κτίριο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οδηγούσε επικίνδυνα, περνούσε διασταυρώσεις χωρίς να σταματά και ανέβαινε με το όχημα σε πεζοδρόμια, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς.

A policeman flagged down a woman in a Nissan Micra while chasing Jacob Roberts, 25, who was suspected of dangerous driving and possession of drugs.



When the policeman said he needed a lift, the woman replied: “Come on then” ⤵️https://t.co/B8DLIW65Ro pic.twitter.com/1rDOWbY6Wu — The Telegraph (@Telegraph) September 18, 2026

Κάποια στιγμή έφτασε σε αδιέξοδο στο Abercwmboi, στην περιοχή Rhondda Cynon Taf. Εκεί εγκατέλειψε το βαν και άρχισε να τρέχει, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς με τα πόδια.

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Τότε ήταν που συνέβη η ασυνήθιστη σκηνή που κατέγραψε η κάμερα στη στολή του αστυνομικού. Βλέποντας ένα κόκκινο Nissan Micra, ο αστυνομικός πλησίασε τη γυναίκα που βρισκόταν στο τιμόνι και της είπε: «Χρειάζομαι να με πας κάπου».

«Μπες μέσα», του απάντησε αμέσως η οδηγός.

Η γυναίκα ξεκίνησε και προσπάθησε να βοηθήσει τον αστυνομικό να φτάσει τον 25χρονο, ρωτώντας τον: «Προς τα πού;»

Λίγο αργότερα, ο αστυνομικός εντόπισε τον ύποπτο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έβγαλε το τέιζερ του. Κατάφερε τελικά να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει.

Σε έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του Ρόμπερτς δύο τσιγάρα κάνναβης.

Ο 25χρονος, από το Mountain Ash, οδηγήθηκε ενώπιον του Merthyr Tydfil Crown Court στις 16 Σεπτεμβρίου. Δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια, οδήγηση χωρίς ασφάλιση, εγκατάλειψη μετά από τροχαίο, πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία και κατοχή ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών κατηγορίας Β.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους και δύο μηνών, ενώ του απαγορεύτηκε να οδηγεί για τρία χρόνια.