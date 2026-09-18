Χάος στη Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση στον νέο καταυλισμό των 1.700 ατόμων – Επεισόδια και ένταση

Σε σκηνικό έντασης και χάους πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου η μεγάλη επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας για τη μεταφορά μεταναστών που βρίσκονταν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε παραλίες της Θέουτα, προς έναν νέο καταυλισμό με αντίσκηνα, που μπορεί να στεγάσει έως και 1.700 ανθρώπους, στο λιμάνι αυτού του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η μεταφορά από τις παραλίες στη Θέουτα ξεκίνησε στις 06:30 (07.30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με πηγή στην αντιπροσωπεία της τοπικής κυβέρνησης. Εντάσεις σημειώθηκαν κατά την έναρξη της επιχείρησης, όταν η αστυνομία επενέβη για να συγκρατήσει πολλούς ανθρώπους που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν θέση στον νέο καταυλισμό, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση.

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Θέουτα / REUTERS/ Anna Surinyach

Ωστόσο 3.000 έως 4.000 μετανάστες, σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλείται το dpa, παραμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς στην παραλία.

La Policía Nacional intenta ordenar el traslado de los asentados en playa Benítez y alrededores al puerto ante el afán de los inmigrantes por estar entre los primeros que lograrán plaza pic.twitter.com/Nwn1z26OdR — Radio Televisión Ceuta (@RTVCE) September 18, 2026

Η πλειονότητα των 70.000 μεταναστών, που εισήλθαν στη Θέουτα στις 30 και 31 Ιουλίου, επέστρεψαν στο Μαρόκο τις ώρες που ακολούθησαν την άφιξή τους.

Θέουτα / REUTERS / Anna Surinyach

Χιλιάδες παρέμειναν ωστόσο στη Θέουτα, όπου η κατάσταση έχει από τότε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα βίαια επεισόδια και σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις του ντόπιου πληθυσμού που ζητάει επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα.

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🇪🇸 Spain decided to organise an "orderly transfer" of illegal migrants from their beach camps in Ceuta to a new port camp



I'm sure it won't be long before they're shipping them to mainland Spain to try and cover up what a disaster their border controls are



Apparently borders… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 18, 2026

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στις παραλίες της Θέουτα όμως ο αριθμός τους υπερβαίνει τις δυνατότητες υποδοχής της νέας δομής στο λιμάνι, όπου οι μετανάστες θα έχουν πρόσβαση σε «ντουζιέρες, είδη υγιεινής, τροφή και νέα κρεβάτια», ανέφερε η πηγή.

Pedro Sanchez still being the Prime Minister of Spain after the invasion of Ceuta shows how far the country has regressed. pic.twitter.com/fUkkCUoWfC — Sam Len (@SamLenSports) September 18, 2026

Η μεταφορά ξεκίνησε μερικές ώρες αφότου δικαστήριο απέρριψε αίτημα ενός συνδικάτου αστυνομικών να εμποδιστεί η μετακίνηση των μεταναστών σε αντίσκηνα που έχουν στηθεί προσωρινά στο λιμάνι από την ισπανική κυβέρνηση, σε ένα υπόβαθρο μπρα-ντε-φερ με την τοπική διοίκηση.

Μπροστά στην άρνηση της λιμενικής αρχής της Θέουτα, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ – που επικρίθηκε σφόδρα από τη δεξιά και ακροδεξιά για τη διαχείριση της κρίσης – αποφάσισε να πάρει τον έλεγχο της εγκατάστασης αυτής την οποία διαχειρίζονταν μέχρι πρότινος η τοπική διοίκηση, που στελεχώνεται από το αντιπολιτευόμενο δεξιό Λαϊκό Κόμμα.

Οι τοπικές αρχές υπολογίζουν σε 13.000 τον αριθμό των ανθρώπων που παραμένουν στη Θέουτα, αριθμός που έχει ωστόσο αναθεωρηθεί προς τα κάτω από την κεντρική κυβέρνηση.

Θέουτα / REUTERS/ Anna Surinyach

Η κεντρική κυβέρνηση προσπαθεί να επισπεύσει την επιστροφή των μεταναστών, όμως ο νόμος επιβάλλει την ταυτοποίηση ενός εκάστου προκειμένου να προσδιοριστεί αν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άσυλο ή αν μπορεί να επιστραφεί.

Το κέντρο υποδοχής στο λιμάνι είναι το πέμπτο προσωρινό κέντρο υποδοχής στη Θέουτα. Έχει στόχο να μετριάσει την πίεση που ασκείται στην πόλη και να βοηθήσει στην καταγραφή και τη φροντίδα των μεταναστών, χιλιάδες από τους οποίους έχουν περάσει περίπου ενάμιση μήνα στους δρόμους κάτω από δύσκολες συνθήκες.