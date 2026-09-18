Μακρόν: Οι υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ευρώπης συνεχίζονται

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα (18/09/2026) ότι η απειλή υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία κατά της Ευρώπης και της Γαλλίας έχει ενταθεί.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έδωσε εντολή για την εκπόνηση σχεδίου προστασίας κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας ενόψει της απειλής από τη Ρωσία.

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Ανέφερε ότι η Γαλλία έχει αποτελέσει στόχο ρωσικών υβριδικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες δεν θα μείνουν «χωρίς απάντηση». Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει επιθέσεις για να δοκιμάσει τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία.

Ο όρος «υβριδικός πόλεμος» ή «υβριδικές επιθέσεις» είναι αόριστοι όροι που συνήθως περιγράφουν μη στρατιωτικές μεθόδους, όπως για παράδειγμα κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές ή παραπληροφόρηση, οι οποίες αποσκοπούν στην άσκηση οικονομικής και άλλης πίεσης σε έναν αντίπαλο.

Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται συχνά μέσω τρίτων, αλλά η Ρωσία αρνείται πάντα την εμπλοκή της σε τέτοιες επιθέσεις, παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις για το αντίθετο.

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Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με ηγέτες κομμάτων για να συζητήσουν τις επιπτώσεις των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία στην ασφάλεια.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στην επίθεση με drone που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, για την οποία κατηγορείται η Ρωσία, καθώς και στις δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι η Ρωσία σχεδίαζε επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της Πολωνίας και άλλων χωρών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η υβριδική απειλή της Ρωσίας εναντίον των Ευρωπαίων και της Γαλλίας έχει ενταθεί», ανέφερε. «Ο σκοπός είναι να μας εκφοβίσουν και να ανατρέψουν τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε την Ουκρανία. Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν εκφοβιζόμαστε, διότι γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας, σήμερα και αύριο, διακυβεύεται στην Ουκρανία».

Την Πέμπτη, ο Τουσκ δήλωσε στους Πολωνούς βουλευτές ότι τα ρωσικά σχέδια περιλάμβαναν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ανέφερε ότι υπάρχει «πραγματικός κίνδυνος» τέτοιων επιθέσεων στο έδαφος χωρών του ΝΑΤΟ, με τη Μόσχα να ισχυρίζεται στη συνέχεια ότι ήταν «τυχαίες», σε μια προσπάθεια να διχαστεί η συμμαχία.

Την περασμένη Κυριακή, ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα επιβατικό τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, λίγο μετά τη διέλευση του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον και κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων ασφαλείας από την ίδια γραμμή.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές χώρες να μην στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, κάτι που θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κήρυξη πολέμου.

«Αν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος, και θα είναι πολύ σύντομος», είπε.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή κατάσταση, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει την αποστολή να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές και τις «πιο ευαίσθητες» εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας από επιθέσεις με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει συνάντηση της G7 για να συζητηθούν τα ενεργειακά ζητήματα και να τεθεί το θέμα των αποθεμάτων φυσικού αερίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Τις επόμενες εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της G7 αφιερωμένη σε αυτά τα ενεργειακά ζητήματα, τόσο για την ενίσχυση της συνεργασίας όσο και για την αποφυγή περιττών εντάσεων μεταξύ των χωρών της G7 και των κύριων εταίρων μας», δήλωσε ο Μακρόν.

«Θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία να εξεταστούν επιλογές για πιθανή αποδέσμευση ή αξιοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων».