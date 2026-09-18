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Σουηδία: Διερευνητική εντολή στην Άντερσον για σχηματισμό κυβέρνησης

Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών καλείται να αναζητήσει συμμαχίες μετά την οριακή επικράτηση της κεντροαριστεράς στις εκλογές
Μαγκνταλένα Άντερσον
Πηγή φωτό: EPA/JONAS EKSTROMER SWEDEN OUT
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Διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης έδωσε στην επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, ο πρόεδρος της σουηδικής Βουλής, Αντρέας Νόρλεν.

Η διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης δόθηκε μετά την οριακή επικράτηση του συνασπισμού της κεντροαριστεράς στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία.

«Κατά τις σημερινές συζητήσεις, αποφάσισα να αναθέσω στη Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης», δήλωσε ο Νόρλεν σε συνέντευξη Τύπου.

Η Άντερσον είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είναι έτοιμη να αναλάβει την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. «Μου είπε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει αυτή την αποστολή», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής.

Η επόμενη ημέρα των εκλογών, ωστόσο, προδιαγράφεται σύνθετη.

Η κεντροαριστερά επικράτησε με οριακή πλειοψηφία, ενώ τα τέσσερα κόμματα που καλείται να συντονίσει η Άντερσον δεν έχουν κοινή θέση ως προς τη συμμετοχή τους σε κυβέρνηση.

Ορισμένα έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να κυβερνήσουν μαζί, ενώ άλλα δεν προτίθενται να στηρίξουν κυβέρνηση στην οποία δεν θα συμμετέχουν.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον αναγνώρισε την ήττα του την επομένη των εκλογών και ανακοίνωσε την παραίτησή του, ανοίγοντας τη διαδικασία για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

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