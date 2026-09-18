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Νόμπελ: Αυξάνεται στα 12 εκατ. κορώνες το χρηματικό έπαθλο των βραβείων

Το ποσό αυξάνεται κατά 9% και φτάνει τα 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες για κάθε κατηγορία - Από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των φετινών βραβείων
Nobel Peace Center
Nobel Peace Center (Πηγή φωτό: iStock)
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Το χρηματικό έπαθλο των Βραβείων Νόμπελ αυξάνεται φέτος κατά 9%, με το ποσό για κάθε βραβείο να διαμορφώνεται στα 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, περίπου 1,22 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Η απόφαση του Ιδρύματος Νόμπελ, όπως αναφέρει, έχει στόχο να διατηρηθεί η αξία του χρηματικού μέρους του βραβείου σε βάθος χρόνου.

«Με την αύξηση του χρηματικού ποσού του βραβείου, στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη σημασία του Βραβείου Νόμπελ και διασφαλίζουμε ότι το χρηματικό τμήμα του βραβείου διατηρεί την αξία του στον χρόνο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Νόμπελ, Χάνα Στιάρνε.

Το ποσό των 12 εκατομμυρίων κορωνών αποτελεί αύξηση κατά 1 εκατομμύριο κορώνες σε σχέση με το ποσό των 11 εκατομμυρίων που είχε οριστεί για τα βραβεία του 2025. Το Ίδρυμα Νόμπελ είχε διατηρήσει το ποσό αυτό σταθερό τα τελευταία χρόνια.

Οι ανακοινώσεις των φετινών βραβείων θα πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Η αρχή θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής, ενώ θα ακολουθήσουν τα βραβεία Φυσικής στις 6 Οκτωβρίου, Χημείας στις 7 Οκτωβρίου και Λογοτεχνίας στις 8 Οκτωβρίου.

Το Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου και το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών στις 12 Οκτωβρίου.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τον θεσμό, καθώς συμπληρώνονται 125 χρόνια από την απονομή των πρώτων Βραβείων Νόμπελ το 1901.

Τα αρχικά βραβεία θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ και αφορούσαν τη Φυσική, τη Χημεία, τη Φυσιολογία ή Ιατρική, τη Λογοτεχνία και την Ειρήνη.

Το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών προστέθηκε αργότερα, το 1969, με την επίσημη ονομασία «Βραβείο Sveriges Riksbank στις Οικονομικές Επιστήμες στη Μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ». Σήμερα ο θεσμός περιλαμβάνει συνολικά έξι κατηγορίες.

Το πρώτο χρηματικό έπαθλο, το 1901, ανερχόταν σε 150.782 σουηδικές κορώνες για κάθε κατηγορία. Έκτοτε, το ύψος του βραβείου έχει μεταβληθεί αρκετές φορές, ανάλογα και με την οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος Νόμπελ, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία που άφησε ο Άλφρεντ Νόμπελ με στόχο τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του θεσμού.

Κάθε βραβείο συνοδεύεται από μετάλλιο, προσωπικό δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο. Οι επίσημες τελετές απονομής πραγματοποιούνται στις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ.

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