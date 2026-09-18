Το «βαθύ λαρύγγι» που λέει ότι μετέφερε την προειδοποίηση του Σινουάρ στο Ισραήλ για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς

«Εγώ μετέφερα στο Ισραήλ την προειδοποίηση του Σινουάρ πριν την 7η Οκτωβρίου», λέει πρώην υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο λόγος για τον

Σουφιάν Αμπού Ζάιντα, που υποστηρίζει ότι ήταν ο ενδιάμεσος μεταξύ του τότε ηγέτη της Χαμάς και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.

Ο Σουφιάν Αμπού Ζάιντα υποστήριξε ότι ήταν το πρόσωπο που μετέφερε στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ προειδοποίηση από τον τότε ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, πριν από το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου 2023.

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Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Αμπού Ζάιντα δήλωσε ότι ο ίδιος ήταν η ανώνυμη πηγή που αναφερόταν σε έρευνα της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz» για τα γεγονότα πριν από την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι είχε λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Σινουάρ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε μεταφέρει μήνυμα του τότε ηγέτη της Χαμάς προς τη Μοσάντ, στο οποίο ο Σινουάρ φέρεται να προειδοποιούσε ότι θα προκαλούσε «σεισμό» εάν αποτύγχαναν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονταν τότε σε εξέλιξη με το Τελ Αβίβ για μία μακροπρόθεσμη συμφωνία με τη Χαμάς.

Μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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#Mundo | Sufian Abu Zaida, exministro de la Autoridad Palestina originario de Gaza, afirma en un video publicado en Facebook que él fue la fuente que transmitió a través de diversos canales la alerta sobre el ataque que Hamas planeaba contra Israel desde la Franja de Gaza. Una… pic.twitter.com/cPxi2rglcl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 18, 2026

Το δημοσίευμα της «Haaretz» για τον «ενδιάμεσο»

Σε δημοσίευμά του για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz», Σλόμι Έλνταρ είχε αναφερθεί σε μία ανώνυμη πηγή που είχε υπηρετήσει ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Σινουάρ και του Τελ Αβίβ.

Ο Αμπού Ζάιντα, με τη δημόσια τοποθέτησή του, υποστηρίζει πλέον ότι ήταν ο ίδιος το πρόσωπο αυτό και ότι μετέφερε το μήνυμα κατόπιν αιτήματος του ηγέτη της Χαμάς.

Ο ισχυρισμός του συνδέεται με προηγούμενες εκτιμήσεις ότι ο μεσολαβητής ενδέχεται να ήταν ο Μοχάμεντ Νταχλάν ή πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό του.

Ποιος είναι ο Σουφιάν Αμπού Ζάιντα

Ο Αμπού Ζάιντα είχε διατελέσει υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, αρμόδιος για θέματα κρατουμένων και ανήκει στην πτέρυγα της Φατάχ που στηρίζει τον Μοχάμεντ Νταχλάν, πρώην υψηλόβαθμο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Ο Νταχλάν εγκατέλειψε τα παλαιστινιακά εδάφη το 2011, μετά τη ρήξη του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ενώ αργότερα απομακρύνθηκε και από την ηγεσία της Φατάχ.

Ο Αμπού Ζάιντα διατηρεί επί χρόνια επαφές με Ισραηλινούς δημοσιογράφους. Έζησε ολόκληρη τη ζωή του στην Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα, ωστόσο εγκατέλειψε τον θύλακα για την Αίγυπτο στην αρχή του πολέμου και από τότε ζει στο Κάιρο.

Σε ό,τι αφορά στον Γιαχία Σινουάρ, ο πρώην ηγέτης της Χαμάς σκοτώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2024, σε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα.