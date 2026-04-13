Απίστευτο θέαμα στη Βρετανία: Πράσινη «πύρινη σφαίρα», φώτισε τη νύχτα

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο φώτισε τον ουρανό στη Βρετανία το βράδυ της Κυριακής 12.04.2026, όταν μια τεράστια πράσινη «πύρινη σφαίρα», πέρασε με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τη χώρα. Πολλοί πολίτες την είδαν να διασχίζει τον ουρανό και εντυπωσιάστηκαν από τη λαμπρότητά της.

Κάμερες ασφαλείας σε σπίτια σε όλη τη Βρετανία κατέγραψαν το φαινόμενο γύρω στις 00:30, με τον ουρανό να φωτίζεται έντονα για λίγα δευτερόλεπτα. Αρχικά, αρκετοί νόμιζαν ότι ήταν πυροτέχνημα, λόγω των έντονων χρωμάτων.

Πολλοί χρήστες στα social media περιέγραψαν την εμπειρία τους, λέγοντας πως το φως ήταν πολύ έντονο και φαινόταν κοντά. Κάποιοι μάλιστα αστειεύτηκαν ότι νόμιζαν πως ήταν παραίσθηση, ενώ άλλοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από το σπάνιο θέαμα, αναφέρει η Daily Mail.

Dramatic moment massive green fireball streaks across the skies in UK Wild footage shows a green fireball streaking across the UK Monday morning, prompting stunned witnesses to quip it was linked to the Artemis II mission. https://t.co/oargg8ccYd pic.twitter.com/VvV3M82yPe — UnfilteredAmerica (@NahBabyNahNah) April 13, 2026

Παρά την αρχική ανησυχία, η εξήγηση είναι απλή: επρόκειτο για μετεωρίτη. Τα βίντεο δείχνουν το αντικείμενο να κατευθύνεται προς τη Γη και να λάμπει έντονα πράσινο πριν εξαφανιστεί.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κίνδυνος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του μετεωρίτη κάηκε στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν συχνά, αλλά τις περισσότερες φορές δεν τα παρατηρούμε, επειδή εμφανίζονται πάνω από θάλασσες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Όταν τέτοια «πύρινα» αντικείμενα εκρήγνυνται στην ατμόσφαιρα, ονομάζονται bolides (διάττων αστέρας). Κατά την είσοδό τους, επιβραδύνονται και θερμαίνονται λόγω της τριβής με τον αέρα, μέχρι που τελικά διαλύονται, δημιουργώντας αυτό το εντυπωσιακό φως που βλέπουμε στον ουρανό.