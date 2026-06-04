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Ιταλία: Ανακαλύφθηκε στην Καλαβρία εξελιγμένο και αθέατο υπόγειο καταφύγιο με δωμάτια και τούνελ διαφυγής

Είναι προστατευμένο από συστήματα που εμποδίζουν τον εντοπισμό του, εφάμιλλο ενός κινηματογραφικού σκηνικού και σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια
Το καταφύγιο στην Καλαβρία
Το καταφύγιο στην Καλαβρία
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Αντιμέτωποι με μια απίστευτη έκπληξη βρέθηκαν Καραμπινιέρι στην Ιταλία όταν ανακάλυψαν στο Αρντόρε της Καλαβρίας, ένα υπόγειο καταφύγιο με ξεχωριστούς χώρους και διάδρομο διαφυγής.

Με σχετική του ανακοίνωση αναφορικά με το καταφύγιο στη νότια Ιταλία οι Καραμπινιέρι μιλούν για «ένα εξελιγμένο παντελώς αθέατο καταφύγιο (bunker), προστατευμένο από συστήματα που εμποδίζουν τον εντοπισμό του, εφάμιλλο ενός κινηματογραφικού σκηνικού και σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για να εξασφαλίζει την διαφυγή του ενοίκου του.

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «αυτό που αρχικά προϊδέαζε για μια συνηθισμένη δραστηριότητα έρευνας με σκοπό την αναζήτηση όπλων μετατράπηκε σε μια πραγματική επιχείρηση που κορυφώθηκε με την ανακάλυψη ενός συγκροτήματος μοναδικού στο είδος του, του πρώτου που ανακαλύφθηκε στην περιοχή με τόσο υψηλό επίπεδο οργάνωσης και σχεδιασμού. Πίσω από φαινομενικά συμβατικούς τοίχους και κάτω από το δάπεδο του ελεγχόμενου κτηρίου, οι Καραμπινιέροι εντόπισαν ένα περίπλοκο υπόγειο bunker, με εξαιρετικό επίπεδο κατασκευής και με σχεδόν εμμονική προσοχή στη λεπτομέρεια».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση… «Το καταφύγιο εκτείνεται σε τρεις ξεχωριστούς υπόγειους χώρους: ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο και μια «αίθουσα απόδρασης», στην καρδιά του συστήματος. Μια πολύ βαριά καταπακτή από οπλισμένο σκυρόδεμα, μη ορατή από έξω και κατασκευασμένη με αξιοσημείωτη ακρίβεια, άνοιγε μέσω ενός κρυμμένου εξελιγμένου ηλεκτρικού μηχανισμού, ικανό να ενεργοποιεί το μυστικό πέρασμα προς τα έξω.

Ένα στενό υπόγειο τούνελ μήκους περίπου 120 μέτρων, σκαμμένο βαθιά στο έδαφος είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη διαφυγή προς μια κοντινή αγροτική περιοχή, μακριά από βλέμματα. Το μήκος του τούνελ, η διαίρεση των χώρων, τα κρυφά συστήματα πρόσβασης και ολόκληρη η αρχιτεκτονική του καταφυγίου οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι βρίσκονται μπροστά σε μία από τις πιο εξελιγμένες παράνομες κατασκευές που έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή του Λόκρι».

Οι Καραμπινιέρι δεν παραλείπουν να σημειώσουν ότι «η  επιχείρηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω των χαρακτηριστικών του κτηρίου και της διαμόρφωσης του bunker, απαιτούσε πολλές ώρες εργασίας και την εξειδικευμένη συνδρομή πολλών τμημάτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής».

Προσθέτουν τέλος ότι ότι συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος κατασκεύασε και χρησιμοποίησε το καταφύγιο, αλλά και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του.

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