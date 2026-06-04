Γαλλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna – Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της, 3 καταγγελίες για βιασμό, η τελευταία πριν από 9 μήνες

Συγκλονισμένη παραμένει η Γαλλία από την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna, σε μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ με σοβαρές ποινικές προεκτάσεις. Η μικρή εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου. Τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα φίλης της. Τελικά, αποκαλύφθηκε ότι αυτός ο άνδρας έχει ήδη κατηγορηθεί για το βιασμό δυο μικρών κοριτσιών, φίλων της κόρης του.

Οι έρευνες στη Γαλλία συνεχίζονται αδιάκοπα με τη συμμετοχή εκατοντάδων αστυνομικών και εθελοντών. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, το 11χρονο κορίτσι δεν έχει εντοπιστεί, ενώ κατά τις έρευνες έχουν βρεθεί αντικείμενα και ίχνη που εξετάζονται. Στο επίκεντρο της εξαφάνισης της 11χρονης βρίσκεται ο Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για την απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς αποκαλύπτεται ότι ο άνδρας γνώριζε την οικογένεια της μικρής και ήταν πατέρας φίλης της, γεγονός που του επέτρεπε να έχει πρόσβαση στο παιδί. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε προηγούμενες επαφές μαζί της, ενώ η σχέση του με το περιβάλλον της οικογένειας ήταν ήδη γνωστή.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο ίδιος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών και για παλαιότερες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος ανηλίκων.

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα – Μεγάλη κινητοποίηση

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της μικρής ξεκίνησαν αμέσως μετά την εξαφάνισή της στις 29 Μαΐου. Την Κυριακή 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περίπου 280 ατόμων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η αστυνομία έχει επεκτείνει τις έρευνες σε ευρύτερη περιοχή.

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Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ανοίξει επίσημη δικαστική διαδικασία και την υπόθεση έχει αναλάβει ανακριτής. Ο 41χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχών και κρίθηκε προφυλακιστέος. Σύμφωνα με την εισαγγελία, δεν απολογήθηκε κατά την ανάκριση. Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μαρτυρίες και προηγούμενες καταγγελίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η μικρή είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το σπίτι του υπόπτου για ένα παιδικό sleepover, ενώ μετά από εκείνη την επίσκεψη η οικογένεια φέρεται να είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του λόγω ανησυχιών για τη συμπεριφορά του.

«Μου είπε ότι την γαργαλούσε. (…) Της είπα ότι δεν ήθελα πλέον ούτε να του μιλάει ούτε να τον βλέπει», είπε η μητέρα της 11χρονης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο 41χρονος είχε στο παρελθόν απομακρυνθεί από σχολικό περιβάλλον μετά από καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά προς μαθήτρια, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και για αποστολή πιεστικών μηνυμάτων μέσω social media. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο και για σοβαρές καταγγελίες που είχαν κατατεθεί το 2025 και βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.

Το βράδυ της Τρίτης, δικαστικές πηγές επιβεβαίωσαν στο AFP ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Συγκεκριμένα, οι αρχές διεξήγαγαν έρευνα εις βάρος του έπειτα από καταγγελία για βιασμό 10χρονης, η οποία είχε κατατεθεί το 2025.

Ο εισαγγελέας της Τουλούζης, Νταβίντ Σαρμάτζ επιβεβαίωσε την ύπαρξη καταγγελίας για «βιασμό ανηλίκου κάτω των 15 ετών», η οποία υποβλήθηκε στις 22 Αυγούστου 2025.

Στο «στόχαστρο» η Δικαιοσύνη για ολιγωρία στην υπόθεση της 11χρονης

Η γαλλική Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων μετά την εξαφάνιση της Lyhanna. Όπως αποκαλύπτεται, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούσαν τέσσερις καταγγελίες εις βάρος του υπόπτου – ορισμένες εκ των οποίων αφορούσαν τον βιασμό ανηλίκων – δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία ανάκριση ή εξέτασή του για διάστημα εννέα μηνών.

Το χρονικό των τεσσάρων καταγγελιών: Από το 2017 έως το 2025

Δεκέμβριος 2017 – Η πρώτη καταγγελία: Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελία της μητέρας μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία μόλις είχε ανακαλύψει ότι η κόρη της διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο. Λόγω της ηλικίας της κοπέλας δεν στοιχειοθετήθηκε ποινικό αδίκημα και η καταγγελία τέθηκε στο αρχείο.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελία της μητέρας μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία μόλις είχε ανακαλύψει ότι η κόρη της διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο. Λόγω της ηλικίας της κοπέλας δεν στοιχειοθετήθηκε ποινικό αδίκημα και η καταγγελία τέθηκε στο αρχείο. 2022 – Η δεύτερη καταγγελία για βιασμό: Οι γονείς ενός 9χρονου κοριτσιού κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του για βιασμό. Δύο χρόνια αργότερα, η υπόθεση αυτή αρχειοθετήθηκε επίσης χωρίς να ασκηθεί δίωξη.

Οι γονείς ενός 9χρονου κοριτσιού κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του για βιασμό. Δύο χρόνια αργότερα, η υπόθεση αυτή αρχειοθετήθηκε επίσης χωρίς να ασκηθεί δίωξη. Αύγουστος 2025 – Η τρίτη καταγγελία: Κατατίθεται νέα μήνυση για βιασμό, αυτή τη φορά από την οικογένεια της Ρόζα η οποία σήμερα είναι 12 ετών και ήταν συναθλήτρια των παιδιών του υπόπτου.

Κατατίθεται νέα μήνυση για βιασμό, αυτή τη φορά από την οικογένεια της Ρόζα η οποία σήμερα είναι 12 ετών και ήταν συναθλήτρια των παιδιών του υπόπτου. Σεπτέμβριος 2025 – Η τέταρτη καταγγελία: Πρόκειται για την υπόθεση του 10χρονου κοριτσιού (όπου τον Σεπτέμβριο εντοπίστηκαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα που ήταν συμβατά με βιασμό).

Το πλέον εξοργιστικό στοιχείο, που βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής κατά του δικαστικού συστήματος, είναι ότι δέκα μήνες μετά την καταγγελία της 12χρονης Ρόζα, η διαδικασία δεν είχε καν προχωρήσει, αφήνοντας τον ύποπτο ελεύθερο μέχρι τη στιγμή που εξαφανίστηκε η Lyanna.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης και των συγγενών, καθώς η δικαστική αδράνεια άφησε ελεύθερο έναν άνθρωπο με εξαιρετικά επικίνδυνο προφίλ, οδηγώντας τελικά στην τραγική εξέλιξη με την εξαφάνιση της μαθήτριας.

Αγωνία για την έκβαση της υπόθεσης

Η οικογένεια της 11χρονης δηλώνει ότι το μόνο που ζητά είναι να βρεθεί το παιδί και να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στη γαλλική κοινή γνώμη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε ώρα που περνά εντείνει την αγωνία για την τύχη της μικρής.