Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε σήμερα ότι το περιστατικό με τον ηλικιωμένο διαδηλωτή που τραυματίστηκε αφού σπρώχθηκε από αστυνομικούς στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης μπορεί να είναι στημένο.

Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε ένα ακόμη κύμα αγανάκτησης στις ΗΠΑ. Σε αυτό διακρίνεται ο 75χρονος διαδηλωτής Μάρτιν Γκουτζίνο να πλησιάζει μόνος του μια αστυνομική διμοιρία και να σπρώχνεται από δύο αστυνομικούς και να πέφτει βίαια στο έδαφος.

Μια πρώτη επίσημη αναφορά έκανε λόγο ότι ο διαδηλωτής, ο οποίος αιμορραγούσε έντονα και φάνηκε να είχε χάσει τις αισθήσεις του, «σκόνταψε και έπεσε». Μετά την κατακραυγή, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε αναστολή και απαγγέλθηκαν εις βάρος τους κατηγορίες για βιαιοπραγία σε βαθμό κακουργήματος.

«Ο διαδηλωτής του Μπάφαλο που σπρώχθηκε από την αστυνομία μπορεί να είναι ένας προβοκάτορας των Antifa», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στο κίνημα που κατηγόρησε ότι πυροδότησε βία στις ΗΠΑ μετά την δολοφονία του Τζορτ Φλόιντ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρθηκε, με μάλλον μπερδεμένο τρόπο, σε ένα δημοσίευμα του τηλεοπτικού δικτύου One America News Network (OANN) σύμφωνα με το οποίο ο Μάρτιν Γκουτζίνο επιδίωκε να υποκλέψει τις ενδοεπικοινωνίες της αστυνομίας.

«Θα μπορούσε να είναι κάτι στημένο;» διερωτήθηκε στο τέλος της ανάρτησής του ο Τραμπ.

Το ακραίο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο OANN, που αναμεταδίδει τακτικά θεωρίες συνωμοσίας, έχει καταφέρει να κερδίσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ που το αναφέρει τακτικά ως παράδειγμα.

A 75-year-old man is in stable, but serious condition after being shoved by police officers, causing him to fall backwards.



The incident took place in Buffalo, New York, as protesters took to the streets over the death of #GeorgeFloyd.



More videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/T1wUOoDWra