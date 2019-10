Απίστευτος Τραμπ! «Χρειάστηκε σκληρή αγάπη για να έρθει η συμφωνία»!

Μόνο… εσύ Ντόναλντ Τραμπ! Ο αμερικανός πρόεδρος, αφού… προανήγγειλε με ένα «αινιγματικό» -εκείνη την ώρα- tweet την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για κατάπαυση του πυρός στην Συρία, επανέρχεται με νέα «τιτιβίσματα»!

Να τα πάρουμε από την αρχή όμως: Ήταν λίγο μετά τις 20:30 (σ.σ. ώρα Ελλάδος) το βράδυ της Πέμπτης, 17.10.2019, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε την εξής ανάρτηση:

«Σπουδαία νέα από την Τουρκία. Συνέντευξη Τύπου σε λίγο με τον Πενς και τον Πομπέο. Ευχαριστώ τον Ερντογάν. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν»!

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Με το tweet αυτό ουσιαστικά προανήγγειλε την συμφωνία, την οποία λίγο αργότερα ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, σε συνέντευξη Τύπου από την Άγκυρα, μετά την συνάντησή του με τον Ερντογάν.

Κι αφού… ανακοινώθηκαν όλα, αφού απάντησε και ο Τσαβούσογλου, ο Τραμπ επανήλθε με το γνωστό… μη διπλωματικό του ύφος στο Twitter!

«Αυτή η συμφωνία δεν θα μπορούσε ΠΟΤΕ να γίνει πριν τρεις ημέρες. Χρειάστηκε λίγη «σκληρή» αγάπη για να το καταφέρουμε. Εξαιρετικά για όλους. Περήφανος για όλους!» λέει στην ανάρτησή του, με την έκφραση «tough love» να σημαίνει πως κάποιος χρησιμοποιεί… κάθε μέσο για να «συνετίσει» κάποιον άλλο. Υποδηλώνει ακόμα την αυστηρότητα ως το μέσο για να «προστατεύσει» κανείς κάποιον, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η έκφραση αυτή υποδηλώνει ακόμα και σεξουαλικά υπονοοούμενα!

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Για να συνεχίσει: «Αυτή είναι μια σπουδαία μέρα για τον πολιτισμό. Είμαι υπερήφανος για τις ΗΠΑ που με υποστήριξαν στο να ακολουθήσω ένα απαραίτητο, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη συμβατικό μονοπάτι. Άνθρωποι προσπαθούσαν να πετύχουν αυτή τη «συμφωνία» για πολλά χρόνια. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν. Συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ»!

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Τι συμφώνησαν Πενς – Ερντογάν για την Συρία

Η Τουρκία θα αναστείλει για πέντε ημέρες την στρατιωτική της επίθεση στη βόρεια Συρία και θα την τερματίσει μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από αυτή την περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ανακοίνωσε σήμερα από την Άγκυρα σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

«Σήμερα οι ΗΠΑ και η Τουρκία συμφώνησαν για μια εκεχειρία στη Συρία», δήλωσε ο Πενς σε δημοσιογράφους μετά από περισσότερες από τέσσερις ώρες συνομιλιών με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική επίθεση «θα σταματήσει τελείως όταν λήξει αυτή η αποχώρηση» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναστολής, διευκρίνισε.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως η Ουάσινγκτον δεν θα επιβάλει νέες κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας μόλις τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία και πως θα αποσύρει τις υπάρχουσες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μόλις τερματιστεί η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

«Ο πρόεδρος αποφάσισε να αποσύρει τις οικονομικές κυρώσεις» μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση, πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων και πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει μια συμφωνία η Τουρκία να μην εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στην συριακή πόλη Κομπάνι.

Ουάσινγκτον και Άγκυρα είναι δεσμευμένες για μια ειρηνική επίλυση της ζώνης ασφαλείας στη Συρία και πως Τουρκία και ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στον κοινό στόχο συντριβής του Ισλαμικού Κράτους. Όπως είπε, η συμφωνία είναι μια σπουδαία συμβολή στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις.

Συμπλήρωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εργάζονται με τις δυνάμεις της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG για να αποσυρθούν σε περιοχή εντός 32 χλμ στη συριακή επικράτεια.

Ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τουρκία «πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε από τη συνάντηση» που είχε ο Πενς με τον Ερντογάν.