Απίθανο τρολάρισμα στην Ελισάβετ – Βγήκε από χρυσό δωμάτιο για να μιλήσει για… αυτοθυσία

Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν τα όσα είπε η Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά… ο περιβάλλον χώρος όπου ο χρυσός έβγαζε μάτι.

Μάλιστα οι Βρετανοί δεν άφησαν να περάσει έτσι το γεγονός ότι η Ελισάβετ αναφέρθηκε σε αυτοθυσία και γενναιοδωρία ενώ παντού γύρω της υπήρχαν ολόχρυσα αντικείμενα.

Για την ακρίβεια μετρήθηκαν 12 χρυσά αντικείμενα στην εικόνα… ακόμη και ένα χρυσό πιάνο!

We have counted every golden object in the room where Queen Elizabeth gave her #Christmas speech on fighting poverty and need for generosity pic.twitter.com/RqTdhAEzgL

The Queen will urge Britain to overcome “deeply held differences” by treating one another with “respect and as a fellow human being” in her Christmas speech. @ianpaynesport asks: are we divided? pic.twitter.com/sNEoDWKcej

