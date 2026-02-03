Απήχθη η μητέρα της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι: Κανένα ίχνος εδώ και τρεις ημέρες, «Φέρτε τη σπίτι» εκλιπαρεί η Αμερικανίδα παρουσιάστρια

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει η γνωστή παρουσιάστρια του NBC «Today», Σαβάνα Γκάθρι, καθώς η μητέρα της απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα. Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε το Σάββατο (31.01.2026) το βράδυ υπό ύποπτες συνθήκες, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για απαγωγή μετά την εξέταση του σημείου του εγκλήματος.

«Πιστεύω ότι απήχθη, ναι», δήλωσε ο σερίφης Κρις Νάνος στο CBS για τη μητέρα της γνωστής παρουσιάστριας που αγνοείται εδώ και τρεις ημέρες με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην Αριζόνα. «Δεν έφυγε οικειοθελώς».

Η μητέρα της γνωστής παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο, περίπου στις 9:30 μ.μ., στην κατοικία της βόρεια του Τούσον στην Αριζόνα. Σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Pima, μέλη της οικογένειας την άφησαν στο σπίτι της λίγο πριν από την εξαφάνισή της. Η 84χρονη γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, που περιορίζουν την κινητικότητά της, αν και διατηρεί πλήρη διανοητική διαύγεια. Χρειάζεται συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, που θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία αν δεν ληφθεί εντός 24 ωρών.

Ο σερίφης της Κομητείας Pima, Κρις Νάνος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (03.02.2026) σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ερευνητές εντόπισαν σημεία εγκλήματος στην κατοικία της Νάνσι Γκάθρι. Η επίσημη δήλωση επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της Σαβάνα Γκάθρι δεν έφυγε με τη θέλησή της από το σπίτι αλλά απήχθη.

«Πιστεύουμε τώρα, αφού επεξεργαστήκαμε το σημείο του εγκλήματος, ότι έχουμε πράγματι ένα έγκλημα. Δεν έφυγε μόνη της. Το ξέρουμε αυτό», δήλωσε ο Νάνος. Οι Αρχές αρχικά ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά αυτή διακόπηκε, καθώς η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως έγκλημα.

Ο σερίφης τόνισε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα δεν θα μπορούσε να απομακρυνθεί περπατώντας ούτε 50 μέτρα από την κατοικία της λόγω των προβλημάτων κινητικότητας. Επιπλέον, στοιχεία υποδηλώνουν ότι η Νάνσι Γκάθρι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της απαγωγής της, αν και η έκταση των τραυμάτων δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η συγκινητική έκκληση της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι: «Παρακαλώ, προσευχηθείτε»

Η παρουσιάστρια του NBC απευθύνθηκε στους followers της μέσω Instagram τη Δευτέρα (02.02.2026), ευχαριστώντας τους για τις προσευχές τους.

Η Σαβάνα Γκάθρι εξέφρασε την πίστη της στη δύναμη της προσευχής και του Θεού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Πιστεύουμε στην προσευχή. Πιστεύουμε σε φωνές που υψώνονται ενωμένες, με αγάπη, με ελπίδα. Πιστεύουμε στην καλοσύνη. Πιστεύουμε στην ανθρωπότητα. Πάνω απ’ όλα, πιστεύουμε σε Αυτόν», έγραψε η παρουσιάστρια, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με φωτογραφία που έγραφε «Παρακαλώ, προσευχηθείτε».

«Σας ευχαριστούμε που υψώνετε τις προσευχές σας μαζί με τις δικές μας για την αγαπημένη μας μητέρα, την πολυαγαπημένη Νάνσι, μια γυναίκα βαθιάς πίστης, μια καλή και πιστή υπηρέτρια. Προσευχηθείτε μαζί μας και πιστέψτε μαζί μας ότι θα ανυψωθεί από αυτές αυτή τη στιγμή».

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με μια συγκινητική έκκληση: «Φέρτε τη σπίτι».