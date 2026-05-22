ΗΠΑ: Μαλλιοτραβήγματα και ξύλο σε τελετή αποφοίτησης καθολικού νηπιαγωγείου

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε καθολικό νηπιαγωγείο «Queen of Apostles», με αποτέλεσμα μια γυναίκα να πάει στο νοσοκομείο και και μια άλλη στη φυλακή.

Ο ανεξέλεγκτος καβγάς, ξέσπασε μεταξύ οικογενειών για τις θέσεις στην τελετή αποφοίτησης νηπιαγωγείου ενός καθολικού σχολείου στο Οχάιο την Πέμπτη (21.05.2026).

Η κόντρα καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν οικογένεια φέρεται να άρχισε να κρατάει σειρές από καθίσματα για τον εαυτό της, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Τζέσικα Άντερσον, 28 ετών, φέρεται να άρχισε να βρίζει τους μπερδεμένους γονείς που προσπάθησαν να πάρουν μερικές από τις θέσεις που κατηγορήθηκε ότι έκλεψε.

Μία άλλη γονέας ενός αποφοιτήσαντος μαθητή, η Κρεγκ Μέις, είπε στο πρακτορείο ότι προσπάθησε να ηρεμήσει την Άντερσον, αλλά κατάφερε να πει μόνο λίγα λόγια πριν η οικογένειά της της επιτεθεί.

«Καθώς μαλώνω με την Τζέσικα, κυριολεκτικά δεν θυμάμαι τίποτα, ξέρω μόνο ότι με γρονθοκόπησαν», είπε η Μέις. Είπε ότι πέντε άνδρες από την οικογένεια της Άντερσον πετάχτηκαν από τις θέσεις τους και του επιτέθηκαν.

Οι δύο γυναίκες έπιαναν η μία την άλλη από τα μαλλιά και χτυπώντας επανειλημμένα τα κεφάλια τους μεταξύ τους. Η γυναίκα αργότερα νοσηλεύτηκε και χρειάστηκε ράμματα, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση.

Η Τζέσικα Άντερσον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για κακούργημα.

Τα παιδιά έκαναν πρόβες για την πολυαναμενόμενη τελετή αποφοίτησής τους σε ξεχωριστή αίθουσα όταν ξέσπασε ο καβγάς. Το σχολείο διαβεβαίωσε ότι όλοι οι μαθητές ήταν ασφαλείς και συνέχισαν τους εορτασμούς της τελευταίας ημέρας του σχολείου τους όπως συνήθως.

