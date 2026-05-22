Ισραήλ: Κακοποίηση ακόμα και βιασμό καταγγέλουν ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Κακοποίηση, μεταξύ άλλων βιασμό, από Ισραηλινούς κατά τη κράτησή τους καταγγέλουν ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη σύλληψή τους σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ.

Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα οι οποίοι συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, υπέστησαν κακοποίηση, κατήγγειλαν την Παρασκευή (22.05.2026) οι διοργανωτές του στολίσκου Global Sumud.

Πολλοί ακτιβιστές νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 καταγγέλλουν σεξουαλικές κακοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου βιασμού.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες και το Reuters δεν μπόρεσε να τις επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Η Γερμανία δήλωσε ότι ορισμένοι από τους υπηκόους της τραυματίστηκαν και χαρακτήρισε ορισμένες κατηγορίες «σοβαρές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μια νομική πηγή στην Ιταλία τόνισε ότι εισαγγελείς της χώρας διερευνούν πιθανά εγκλήματα, όπως απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση.

«Οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν είναι ψευδείς και χωρίς καμιά απολύτως τεκμηριωμένη βάση», τόνισε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ισραηλινής σωφρονιστικής υπηρεσίας. «Όλοι οι φυλακισμένοι και συλληφθέντες κρατούνται σύμφωνα με το νόμο, με πλήρη σεβασμό στα βασικά τους δικαιώματα και υπό την επίβλεψη επαγγελματιών και εκπαιδευμένου προσωπικού των φυλακών», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με την επαγγελματική ιατρική κρίση και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας».

Ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε ερωτήματα στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο με τη σειρά του στη σωφρονιστική υπηρεσία.

Το χρονικό της σύλληψης σε διεθνή ύδατα

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν στις 19 Μαΐου 430 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 50 πλοία σε διεθνή ύδατα σταματώντας έναν στολίσκο εθελοντών που προσπαθούσε να μεταφέρει προμήθειες βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι κατηγορίες για κακοποίηση αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στις ισραηλινές αρχές να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι κρατούμενοι, ιδιαίτερα μετά το βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ που παρουσιάζει την ωμή μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου.

Οι σκηνές του βίντεο προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Η Ιταλία τόνισε ότι κράτη-μέλη της ΕΕ συζητούν την επιβολή κυρώσεων κατά του Μπεν Γκβιρ.

«Τουλάχιστον 15 περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Πυροβολήθηκαν με πλαστικές σφαίρες από κοντινή απόσταση. Σπασμένα κόκαλα δεκάδων ανθρώπων», ανέφεραν οι διοργανωτές του στολίσκου Global Sumud στο Telegram.

«Ενώ το βλέμμα του κόσμου είναι στραμμένο στα βάσανα των συμμετεχόντων μας, δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά ότι αυτή είναι μια απλή ματιά στη βιαιότητα που το Ισραήλ επιβάλλει καθημερινά σε Παλαιστίνιους ομήρους», συνέχισαν οι διοργανωτές.

Ο Λούκα Πότζι, Ιταλός οικονομολόγος μεταξύ των συλληφθέντων στον στολίσκο, δήλωσε στο Reuters κατά την άφιξή του στη Ρώμη: «Μας έγδυσαν, μας πέταξαν στο έδαφος, μας κλώτσησαν. Πολλοί από εμάς δέχτηκαν επίθεση με τέιζερ, κάποιοι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και σε κάποιους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο».

Η Ιλάρια Μανκόσου, Ιταλίδα ακτιβίστρια, δήλωσε ότι μέλη του στολίσκου απομακρύνθηκαν από τα σκάφη τους και μεταφέρθηκαν σε δύο λεγόμενα πλοία-φυλακές. Όσοι επιβιβάστηκαν σε ένα από τα πλοία υπέστησαν περισσότερη βία από άλλους. Τους κλείδωσαν μέσα σε ένα κοντέινερ και ξυλοκοπήθηκαν από πέντε στρατιώτες, με αποτέλεσμα να υποστούν κατάγματα στα πλευρά και τα χέρια. Κάποιοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια και τα αυτιά τους που προκλήθηκαν από τέιζερ.

Η Ιταλίδα ακτιβίστρια πρόσθεσε πως πέρασαν δύο μέρες στα πλοία-φυλακές χωρίς τρεχούμενο νερό και χρησιμοποίησαν χαρτόνι και πλαστικό για να ζεσταθούν το βράδυ, καθώς δεν είχαν κουβέρτες και τους αφαίρεσαν τα περισσότερα ρούχα τους. Μόλις έφτασαν στη στεριά, τους ανάγκασαν να μείνουν γονατισμοί για αρκετές ώρες και τους κλώτσησαν και τους έσπρωχναν αν κινούνταν ή μιλούσαν. Στη συνέχεια, τους μετέφεραν σε μια φυλακή όπου τους μετέφεραν από δωμάτιο σε δωμάτιο περιοδικά για να μην κοιμούνται, είπε.

Εισαγγελείς της Ρώμης διερευνούν τα πιθανά εγκλήματα απαγωγής, βασανιστηρίων και σεξουαλικής επίθεσης και θα ακούσουν μαρτυρίες από ακτιβιστές που επέστρεψαν στην Ιταλία τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η ιταλική νομική πηγή.

Απάνθρωπη μεταχείριση

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι προξενικοί αξιωματούχοι που συνάντησαν Γερμανούς ακτιβιστές κατά την άφιξή τους στην Κωνσταντινούπολη ανέφεραν ότι ορισμένοι είχαν τραυματισμούς και υποβάλλονταν σε ιατρικούς ελέγχους.

Η ανθρώπινη μεταχείριση των Γερμανών υπηκόων είναι «απόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, και «φυσικά περιμένουμε μια πλήρη εξήγηση, καθώς ορισμένοι από τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί είναι σοβαροί».

Η Σαμπρίνα Τσαρίκ, η οποία βοήθησε στην οργάνωση της επιστροφής 37 Γάλλων πολιτών από τον στολίσκο, είπε στο Reuters ότι πέντε Γάλλοι συμμετέχοντες της πρωτοβουλίας νοσηλεύτηκαν στην Τουρκία, ορισμένοι με σπασμένα πλευρά ή κατάγματα σπονδύλων. Κάποιοι έδωσαν λεπτομερείς κατηγορίες για σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου βιασμού, είπε.

Σε ανάρτηση στο Instagram από μια ομάδα ακτιβιστών που επαληθεύτηκε από το Reuters, ο Γάλλος υπήκοος Αντριάν Ζουέν έδειξε μώλωπες στην πλάτη και στους αντιβραχίονές του.

Ακτιβιστές ανέφεραν ότι κάποιες από τις καταγγελλόμενες κακοποιήσεις συνέβησαν όσο βρίσκονταν σε σκάφη στη θάλασσα μετά την αναχαίτισή τους από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις και άλλες μετά τη σύλληψη και τη φυλάκισή τους στο Ισραήλ.

Ακτιβιστές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναμενόταν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με πτήσεις από την Τουρκία, αφού απελάθηκαν από το Ισραήλ χθες Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι 44 Ισπανοί μέλη του στολίσκου αναμενόταν να φτάσουν σήμερα με πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη. Τέσσερις από αυτούς έλαβαν ιατρική περίθαλψη για τραύματά τους, πρόσθεσε.