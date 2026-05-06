Πρώτο ύποπτο κρούσμα χανταϊού εκτός του MV Hondius: Εντοπίστηκε σε Γάλλο που ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

Συνεχίζονται οι επιδημιολογικές έρευνες μετά τους θανάτους τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που είχαν προσβληθεί από χανταϊό. Οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν πως ένας Γάλλος υπήκοος έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος.

Όπως αναφέρεται σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο. Αυτό φέρεται να είναι το πρώτο άτομο που προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ιχνηλάτηση των επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τόσο επί του [MV Hondius] όσο και στη Νότια Αφρική», ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας. Διευκρίνισε ότι ένας Γάλλος υπήκοος «ταυτοποιήθηκε συγκεκριμένα μεταξύ των επιβατών μιας πτήσης που είχε χρησιμοποιήσει ένα από τα κρούσματα πριν από τη νοσηλεία του».

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ένας Γάλλος υπήκοος «έχει ταυτοποιηθεί μεταξύ των επιβατών πτήσης που χρησιμοποίησε ένα από τα κρούσματα πριν από τη νοσηλεία του».

Το γαλλικό υπουργείο αναφέρει ότι ενδέχεται να ληφθούν «επιπλέον μέτρα παρακολούθησης» κατά την επιστροφή των Γάλλων υπηκόων, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων – κάτι που επιβεβαίωσε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής ο υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία κρουαζιέρας που διαχειρίζεται το MV Hondius είχε ανακοινώσει από τη Δευτέρα (04.05.2026) ότι πέντε Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονταν στο πλοίο.

Με χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Ένας άνδρας, ο οποίος μολύνθηκε από τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Ο άνδρας, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία του χανταϊού, προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Τρία ύποπτα περιστατικά μεταφέρονται στην Ολλανδία – Ολλανδοί λοιμωξιολόγοι κατευθύνονται προς το MV Hondius

Τα τρία ύποπτα περιστατικά του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που έχει εξελιχθεί σε εστία χανταϊού, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

«Τρεις ασθενείς ύποπτοι ως κρούσματα του χανταϊού απομακρύνθηκαν από το πλοίο και κατευθύνονται προς την Ολλανδία για να λάβουν ιατρική φροντίδα σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ενας ακόμη «επαγγελματίας υγείας» βρίσκεται επί του πλοίου, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.