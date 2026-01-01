Από το Παγκράτι στο Κραν Μοντανά: Οι τραγικές ομοιότητες των δύο πυρκαγιών σε μπαρ

Η φονική έκρηξη και η πολύνεκρη πυρκαγιά στο πολυτελές μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την Πρωτοχρονιά ξύπνησε μνήμες από την φωτιά στε μπαρ Παγκράτι, όπου μια μικρή σπίθα προκάλεσε σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς.

Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο στο Παγκράτι όσο και στο Κραν Μοντανά, η αμέλεια ενός μικρού αντικειμένου φωτιάς – ένα κερί γενεθλίων σε μπουκάλι σαμπάνιας στις Ελβετικές Άλπεις ή σε τούρτα στην Αθήνα – εξελίχθηκε σε καταστροφική φωτιά, υπενθυμίζοντας πόσο εύκολα η γιορτή μπορεί να μετατραπεί σε τραγωδία, από αμέλεια ή απροσεξία.

Και τα δύο περιστατικά συνέβησαν σε μπαρ με την φωτιά να ξεκινάει από κερί γενεθλίων. Βασική διαφορά ότι στην Ελβετία μετράμε ήδη 40 νεκρούς και 100 τραυματίες, ενώ στην Ελλάδα έξι άτομα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Νοέμβριος 2024: Η φωτιά στο Παγκράτι ξεκίνησε από τούρτα γενεθλίων

Η φωτιά που ξέσπασε σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι το βράδυ της Κυριακής (24.11.24) προκάλεσε πανικό. Ολα ξεκίνησαν όταν ο σερβιτόρος πήγαινε την τούρτα σε μία παρέα που είχε γενέθλια.

Τότε από τα κεράκια πήρε φωτιά ο χριστουγεννιάτικος στολισμός και συγκεκριμένα το δέντρο που βρισκόταν στην οροφή του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θρηνήσαμε θύματα αλλά έξι άτομα διακομίστηκαν ελαφρά τραυματισμένα στον Ευαγγελισμό.

Στον πανικό που δημιουργήθηκε μέσα στο μπαρ, ο κόσμος που βρισκόταν μέσα άρχισε να σπάει τα παράθυρα για να γλιτώσει.

Όπως αναφέρουν όσοι έζησαν το περιστατικό, οι εργαζόμενοι του μπαρ βοήθησαν για να βγουν έξω οι θαμώνες.

«Παραλίγο να καούμε ζωντανοί, ποδοπατηθήκαμε για να βγούμε έξω», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social medi γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο μαγαζί.

Ιανουάριος 2026: Η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά με κερί σφηνωμένο σε σαμπάνια

Η πολύνεκρη έκρηξη στο δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Η έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα κερί γενεθλίων που τοποθετήθηκε μέσα σε μπουκάλι σαμπάνιας, στο υπόγειο του καταστήματος.

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και περιέγραψαν τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV .«Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν».

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Οι δύο ισχυρίζονται ότι η φωτιά προήλθε από ένα «κερί γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος, οπότε έσπασαν ένα παράθυρο για να σώσουν τους ανθρώπους. «Οι φλόγες ήταν μόνο ένα μέτρο μακριά μας» υποστηρίζουν.

Πυροσβέστες και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά».

Οι γυναίκες εκτιμούν ότι μέσα βρίσκονταν περίπου 200 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι 15 έως 20 ετών.

Η Βικτόρια, μια άλλη Γαλλίδα που ήταν παρούσα, περιέγραψε την αιτία της πυρκαγιάς ως εξής: Ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας άναψε φωτιά στην οροφή όταν μια γυναίκα που την κουβαλούσε στους ώμους μιας άλλης γυναίκας κράτησε το μπουκάλι πολύ ψηλά.

Σύμφωνα με τη Βικτόρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «απίστευτα γρήγορα». «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά. Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας» λένε.