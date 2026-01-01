Ελβετία: «Κερί γενεθλίων σε σαμπάνια» προκάλεσε την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πολύνεκρης έκρηξης σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με αυτές, η έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα κερί.

Περίπου 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 100 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο της Ελβετίας Κραν Μοντανά κι ενώ αρκετός κόσμος γιόρταζε την έλευση του νέου έτους.

Σύμφωνα με την Dailymail, η φονική πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε όταν κερί γενεθλίων που τοποθετήθηκε μέσα σε μπουκάλι σαμπάνιας, στο υπόγειο του καταστήματος, στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι.

Ένας επιζών δήλωσε στο γαλλικό κανάλι BFM: «Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένας σερβιτόρος ανέβηκε στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου. Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και το ταβάνι πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά».

Όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ξένοι τουρίστες.

Δύο Γαλλίδες περιγράφουν τις στιγμές πανικού στο μπαρ

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, όπως είπαν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. «Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν».

Οι δύο ισχυρίζονται ότι η φωτιά προήλθε από ένα «κερί γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος, οπότε έσπασαν ένα παράθυρο για να σώσουν τους ανθρώπους. «Οι φλόγες ήταν μόνο ένα μέτρο μακριά μας» υποστηρίζουν.

Πυροσβέστες και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά».

Οι γυναίκες εκτιμούν ότι μέσα βρίσκονταν περίπου 200 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι 15 έως 20 ετών.

Η Βικτόρια, μια άλλη Γαλλίδα που ήταν παρούσα, περιέγραψε την αιτία της πυρκαγιάς ως εξής: Ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας άναψε φωτιά στην οροφή όταν μια γυναίκα που την κουβαλούσε στους ώμους μιας άλλης γυναίκας κράτησε το μπουκάλι πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τη Βικτόρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «απίστευτα γρήγορα». «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά. Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας», αφηγούνται.

Δεκάδες νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Σε εκτενή συνέντευξη Τύπου, οι αρχές έκαναν λόγο για «δεκάδες νεκρούς» πολλών εθνικοτήτων και πάνω από 100 τραυματίες. To ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για 40 νεκρούς, επικαλούμενο ελβετικές αστυνομικές πηγές. Η ΜΕΘ του τοπικού νοσοκομείου έχει γεμίσει εγκαυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τα πυροτεχνήματα ενδέχεται να είναι η αιτία της έκρηξης. Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει, αλλά ξεκαθαρίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πυρκαγιά, αποκλείοντας την τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ σημείωσε ότι τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Πού μπορούν να καλούν οι Έλληνες που αναζητούν συγγενικά πρόσωπα

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.