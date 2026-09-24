Αποδοκιμασίες κατά του Νετανιάχου στην ομιλία του στον ΟΗΕ – Αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα

Ένταση επικράτησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του, με αντιπροσωπείες να αποδοκιμάζουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ενώ εκπρόσωποι πολλών χωρών σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν από την αίθουσα, σε μια εμφανή κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

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Η αποχώρηση άφησε αρκετές θέσεις κενές, την ώρα που ο Νετανιάχου ξεκινούσε την τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

WATCH: Netanyahu is booed as he begins his UNGA speech, with many delegations walking out of the General Assembly hall. pic.twitter.com/ldaiBQ0KFk — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα».

Η κίνηση είχε προαναγγελθεί από Παλαιστίνιους εκπροσώπους, οι οποίοι είχαν καλέσει διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν κατά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς και στην ομιλία του κατά το 2025, αντιπροσωπείες χωρών έδειξαν την αγανάκτησή τους για τον πόλεμο στη Γάζα.