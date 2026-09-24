Κόσμος

Αποδοκιμασίες κατά του Νετανιάχου στην ομιλία του στον ΟΗΕ – Αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα

Την ίδια στιγμή, τα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας τον υποδέχονταν με χειροκροτήματα και επευφημίες
ΟΗΕ
Photo / x
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένταση επικράτησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του, με αντιπροσωπείες να αποδοκιμάζουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ενώ εκπρόσωποι πολλών χωρών σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν από την αίθουσα, σε μια εμφανή κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Η αποχώρηση άφησε αρκετές θέσεις κενές, την ώρα που ο Νετανιάχου ξεκινούσε την τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα».

Η κίνηση είχε προαναγγελθεί από Παλαιστίνιους εκπροσώπους, οι οποίοι είχαν καλέσει διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν κατά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς και στην ομιλία του κατά το 2025, αντιπροσωπείες χωρών έδειξαν την αγανάκτησή τους για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
203
201
168
150
110
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Μαρικάρμεν δεν είσαι μόνη»: Χιλιάδες Ισπανοί διαδηλώνουν για την 87χρονη που της έκαναν έξωση από το σπίτι που ζούσε εδώ και 70 χρόνια
Η Μαρικάρμεν απομακρύνθηκε με φορείο από το σπίτι όπου ζούσε από το 1956 - Περίπου 10.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη, ενώ κινητοποιήσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις
Διαδήλωση στη Μαδρίτη για τη Μαρικάρμεν
Ο Πούτιν καλύτερα να μην επιχειρήσει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ στη διάρκεια της θητείας μου, λέει ο Αμερικανός πτέραρχος Γκρινκέβιτς
Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι επωφελούνται από την ασφάλεια χωρίς να συνεισφέρουν
Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής της Ευρώπης, Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς
Newsit logo
Newsit logo