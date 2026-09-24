Στον Λευκό Οίκο ο Σι Τζινπίνγκ: «Χτίσαμε μια πραγματικά σπουδαία φιλία» είπε ο Τραμπ – «Ελάτε να σπουδάσετε στην Κίνα» το μήνυμα του Κινέζου προέδρου

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τη σύζυγό του έφτασαν σήμερα Πέμπτη (24.09.2026) στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχτηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ. Αμέσως μετά, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου για συνομιλίες, σχεδόν 10 χρόνια από την προηγούμενη φορά που ο Κινέζος ηγέτης πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

«Μεγάλη τιμή να σας υποδέχομαι στον Λευκό Οίκο. Έχουμε οικοδομήσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία» είπε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον Σι Τζινπίνγκ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έσπασε» το πρωτόκολλο για χάρη του Σι Τζινπίνγκ και τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο.

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President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet Xi Jinping, President of The People’s Republic of China, and Madame Peng Liyuan to the White House for their official state visit. pic.twitter.com/4Nw0NP96Zx — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Στη συνάντηση των δύο ηγετών κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Τραμπ: Η φιλία μας βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα συμφέροντα των λαών μας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε σήμερα τη «μεγάλη φιλία» του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έφτασε λίγο νωρίτερα στον Λευκό Οίκο για επίσημη κρατική επίσκεψη.

«Ο πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε σφυρηλατήσει μια φιλία – πραγματικά μια μεγάλη φιλία – που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα των λαών μας», δήλωσε ο Τραμπ καλωσορίζοντας τον Κινέζο πρόεδρο, δηλώνοντας περήφανος για τη σχέση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

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Ο Τραμπ είπε καταρχάς ότι ο Κινέζος ηγέτης είναι ο πρώτος που έχει πραγματοποιήσει δύο επίσημες επισκέψεις στις ΗΠΑ. «Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που ήταν εδώ», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώσει ότι θα συζητήσει με τον Σι «καυτά ζητήματα» όπως η «ασφάλεια» και η Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).

«Θα συζητήσουμε καυτά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την σούπερ-νοημοσύνη», δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο με τον οποίο αναφέρεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα είπε ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για ένα καλύτερο μέλλον και για μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ανέφερε.

REUTERS/Evan Vucci

REUTERS/Jonathan Ernst

REUTERS/Jonathan Ernst

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπως προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω της αυξανόμενης τεχνολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

«Μια μεγάλη ημέρα με τον πρόεδρο Σι της Κίνας», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Η Υπερνοημοσύνη (Super Intelligence – SI, [όπως την αποκαλεί ο ίδιος) θα είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, αλλά θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Το δικό μας “δίχτυ ασφαλείας” είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ)», ανέφερε.

Δυνατός και γεμάτος ζωντάνια ο Σι, πανέμορφη η κυρία Σι, έγραψε στο Truth Social

I met President Xi at the plane (Airport!) yesterday and he looks strong, vibrant, and fit – Better than ever. Madam Xi, of course, BEAUTIFUL! President DJT



( TS: Sep 24 2026, 8:24 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍‌‌‍‌​‍‍​​​‌‍‍‌‌‍​‍‍​‌‌‍​​‌‍ pic.twitter.com/NEN4SmIP1U — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 24, 2026

Για τη χθεσινή υποδοχή του Σι και της συζύγου του, στη Βάση Άντριους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιό τους, λέγοντας: «Χθες συνάντησα τον Πρόεδρο Σι στο αεροπλάνο (στο αεροδρόμιο!) και μου φάνηκε δυνατός, γεμάτος ζωντάνια και σε καλή φυσική κατάσταση – καλύτερος από ποτέ. Η κυρία Σι, φυσικά, ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ!».

Σι Τζινπίνγκ: Πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές και να συνεργαστούμε

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε στις δηλώσεις του ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής που επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν την ιστορική ευθύνη να προάγουν την ανθρώπινη ανάπτυξη» τόνισε.

REUTERS/Evan Vucci

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή σας στην Κίνα φέτος συμφωνήσαμε να οικοδομήσουμε μια συμμαχία στρατηγικής συμμαχίας κάτι που υποδέχτηκε η διεθνής κοινότητα. Δεσμεύομαι να συνεργάζομαι για μια πορεία προς τος μέλλον».

«ΗΠΑ και Κίνα είναι διαφορετικές χώρες αλλά οι ευκαιρίες που έχουν για πρόοδο οι ευκαιρίες για συνεργασία είναι πολύτιμες. Παραμένουμε σε επαφή και ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και να αυξήσουμε τις ανταλλαγές».

«Θα ήθελα να κάνω πρόσκληση προς τους Αμερικανούς, να φοιτήσουν στην Κίνα και να γνωρίσουν τη χώρα μας».