Ρουμανία: Δύο Βρετανίδες νεκρές σε τροχαίο – Το βαν τους ισοπεδώθηκε από δύο φορτηγά

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο γυναίκες από τη Μεγάλη Βρετανία σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 24.09.2026 στη Ρουμανία.

Το δυστύχημα συνέβη στην εθνική οδό DN6, έξω από την περιοχή Vălișoara, στην κομητεία Caraș-Severin στη Ρουμανία. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες από τη Βρετανία, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά και καταστράφηκε από τη σφοδρή σύγκρουση.

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Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια του οχήματος, με τις εικόνες από το τροχαίο να είναι σοκαριστικές. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι και οι δύο είχαν χάσει τη ζωή τους.

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές, η οδηγός του βαν φέρεται να πέρασε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί φέρεται να συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σφοδρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή στις δύο γυναίκες.

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Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του τροχαίου, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο Βρετανίδες είχε σχεδόν διαλυθεί και είχε σφηνώσει ανάμεσα στα μεγαλύτερα οχήματα.

Οι υπόλοιποι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα εξετάστηκαν από διασώστες στο σημείο. Σύμφωνα με το ρουμανικό δημοσίευμα, δεν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, καθώς αρνήθηκαν τη διακομιδή.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το πολύνεκρο τροχαίο.