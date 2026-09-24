«Μαρικάρμεν δεν είσαι μόνη»: Χιλιάδες Ισπανοί διαδηλώνουν για την 87χρονη που της έκαναν έξωση από το σπίτι που ζούσε εδώ και 70 χρόνια

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας για να στηρίξουν τη Μαρικάρμεν, την 87χρονη γυναίκα με αναπηρία 50% που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι όπου ζούσε επί περίπου 70 χρόνια, στην οδό Alcalde Sáinz de Baranda της Μαδρίτης.

Μόνο στη Μαδρίτη περίπου 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία της κυβερνητικής αντιπροσωπείας, συμμετείχαν στη διαδήλωση. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της ηλικιωμένης και ζητούσαν την παραίτηση της προέδρου της Περιφέρειας, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο για την έξωση στην ηλικιωμένη από την Ισπανία.

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«Όλοι είμαστε η Μαρικάρμεν!», ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν, ενώ σε πανό αναγραφόταν: «Για την Αγιούσο ένα ρετιρέ, για την τάξη μας, εξώσεις».

Gigantesca manifestación hoy delante del ático de lujo comprado con dinero público por la Comunidad de Madrid de Ayuso. Impresionante. pic.twitter.com/Np1LqRQtSI — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 23, 2026

Στο στόχαστρο ορισμένων διαδηλωτών βρέθηκε και η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν «Πού είναι η προοδευτική κυβέρνηση;».

Διαδηλώσεις και σε άλλες πόλεις

Η κινητοποίηση δεν περιορίστηκε στη Μαδρίτη. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνολικά 12 πόλεις της Ισπανίας, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη και το Οβιέδο.

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Στη Βαρκελώνη εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μαρικάρμεν δεν είσαι μόνη», «Ντροπή» και «Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι». Διαδηλωτές κρατούσαν επίσης πανό που έγραφε «Για όλες τις Μαρικάρμεν».

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Οβιέδο, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην 87χρονη και να διαμαρτύρονται για τις εξώσεις.

Οι διαδηλώσεις ήρθαν μετά την κινητοποίηση που είχε ξεκινήσει από το βράδυ της Τρίτης, όταν πολίτες συγκεντρώθηκαν και παρέμειναν έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης, προσπαθώντας να εμποδίσουν την έξωσή της.

Βγήκε από το σπίτι με φορείο

Η επιχείρηση για την απομάκρυνση της Μαρικάρμεν διήρκεσε περισσότερες από επτά ώρες. Τελικά, περίπου στη μία το μεσημέρι, η 87χρονη βγήκε από το σπίτι με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Gregorio Marañón για να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας της.

"Luchad, no os quedéis en casa. Luchad por vuestra vivienda, que tenéis derecho a ella"



Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad, ha sido finalmente desahuciada del piso en Madrid, la capital de #España, en el que vivía desde hace 71 años, después de que el fondo de… pic.twitter.com/yJ1CFOXjuH — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 23, 2026

Η Μαρικάρμεν ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι από το 1956. Η αρχική σύμβαση ενοικίασης είχε υπογραφεί στο όνομα του πατέρα της. Αργότερα πέρασε στη μητέρα της και, μετά τον θάνατό της, η Μαρικάρμεν συνέχισε να μένει στο διαμέρισμα.

Así ha salido Maricarmen de su casa. La imagen de la barbarie. pic.twitter.com/2nqXBWN9Wp — Eva Baroja 🗞 (@eva_baroja) September 22, 2026

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Urbagestión υποστήριξε δικαστικά ότι η συγκεκριμένη μεταβίβαση του παλιού μισθωτηρίου δεν ήταν πλέον έγκυρη. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική διαμάχη, η οποία οδήγησε τελικά στην έξωση.

Η εταιρεία ζητούσε από τη Μαρικάρμεν μηνιαίο ενοίκιο 1.650 ευρώ, ενώ μέχρι τότε η ηλικιωμένη κατέβαλλε περίπου 500 ευρώ. Το ποσό ήταν μεγαλύτερο από το μηνιαίο εισόδημά της, το οποίο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προέρχεται από τη σύνταξή της, η οποία φτάνει τα 1350 ευρώ.

Μάλιστα, είχε υπάρξει πρόταση από γυναίκα συγγραφέα, η οποία θέλησε να παραμείνει ανώνυμη, να βοηθήσει οικονομικά ώστε να αποφευχθεί η έξωση. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν οδήγησε σε συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Λίγο πριν χάσει το σπίτι της, η Μαρικάρμεν είχε απευθυνθεί με βίντεο στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλευρό της:

«Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα στο δρόμο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά. Ακόμα ακούω όλο τον θόρυβό σας.

La brutalidad policial del régimen español para desahuciar a Maricarmen, una mujer con 87 años, de la casa de donde vive desde hace más de 70 años para que un fondo buitre convierta su casa en piso turístico.



Servir y proteger, servir al capital y proteger a los fondos buitres,… https://t.co/4x1uaCuoao pic.twitter.com/QxONxSBm1d — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 23, 2026

Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους όσους με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε κάποιον που θέλει να βγάλει λεφτά, αλλά που δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση που, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ».

Η παλιά υπόσχεση του Σάντσεθ και η απάντηση της Αγιούσο

Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική κόντρα στην Ισπανία, με την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ και την Περιφέρεια της Μαδρίτης να ανταλλάσσουν ευθύνες για όσα συνέβησαν. Ο Σάντσεθ έχει δείξει προς την Περιφέρεια και τον Δήμο της Μαδρίτης, ενώ η Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο απαντά ότι η απομάκρυνση της ηλικιωμένης έγινε μετά από δικαστική απόφαση.

Η υπόθεση έφερε ξανά στην επικαιρότητα και παλαιότερες δηλώσεις του Σάντσεθ. Το 2015, πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε δεσμευτεί δημόσια για μια Ισπανία χωρίς εξώσεις. «¡Ese va a ser mi compromiso! ¡No va a haber más desahucios en España con un Gobierno socialista!», είχε δηλώσει σε προεκλογική συγκέντρωση. Την ίδια περίοδο είχε μιλήσει και για την οικοδόμηση μιας «Ισπανίας χωρίς εξώσεις».

Η Αγιούσο επανέφερε αυτή την παλιά δέσμευση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της είχαν οκτώ χρόνια στη διάθεσή τους για να αλλάξουν τη σχετική νομοθεσία, εφόσον διαφωνούσαν με αυτή. Για την ίδια την έξωση της Μαρικάρμεν τόνισε ότι έγινε «Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra», δηλαδή «Με δικαστική εντολή, όχι για κάποιον άλλο λόγο, δεν ήταν δική μας απόφαση».

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εξώσεις

Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται ενώ οι εξώσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα στην Ισπανία. Η Αγιούσο επικαλέστηκε περίπου 25.500 εξώσεις σε ετήσια βάση, επισημαίνοντας ότι η περίπτωση της Μαρικάρμεν ήταν μία από αυτές.

Παράλληλα, δημοσιεύματα επικαλούνται στοιχεία του Γενικού Συμβουλίου Δικαστικής Εξουσίας της Ισπανίας (CGPJ), σύμφωνα με τα οποία από τότε που ο Σάντσεθ ανέλαβε την πρωθυπουργία έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά περισσότερες από 200.000 δικαστικές αποβολές από ακίνητα. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες υποθέσεων και δεν αφορά αποκλειστικά εξώσεις ενοικιαστών.

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν έχει έτσι μετατραπεί από μια δραματική προσωπική ιστορία σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, τις ευθύνες της κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειακών αρχών, αλλά και το κατά πόσο οι πολιτικές δεσμεύσεις των προηγούμενων ετών έχουν εφαρμοστεί στην πράξη.