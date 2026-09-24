Time: Ο Αμερικανός ναύαρχος που πρέπει να αποτρέψει έναν πόλεμο με την Κίνα – Εμπνέεται από το Top Gun

Ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο που θέλει να αποτρέψει τον πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα για την Ταϊβάν έγινε εξώφυλλο στο Time. Ο 61χρονος ανώτατος διοικητής της αμερικανικής διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού (USINDOPACOM) εμπνεύστηκε από το «Top Gun» και έχει υπό τις διαταγές του 400.000 άτομα.

Ο Σάμιουελ Παπάρο (Samuel Paparo) που καλείται να εμποδίσει μία σύρραξη με την Κίνα για την Ταϊβάν, είναι ναύαρχος τεσσάρων αστέρων, ο οποίος από τον Μάιο του 2024 υπηρετεί ως ο 27ος διοικητής της διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (USINDOPACOM), της παλαιότερης και μεγαλύτερης μάχιμης διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

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Ο Σάμιουελ Παπάρο δεν θέλει να μείνει στην Ιστορία ως ο Αμερικανός ναύαρχος που κέρδισε έναν πόλεμο με την Κίνα, αλλά να είναι εκείνος που κατάφερε να τον αποτρέψει.

«Αν κάνω σωστά τη δουλειά μου, η Ιστορία δεν θα μάθει ποτέ το όνομά μου», λέει ο 61χρονος ναύαρχος σε μεγάλο αφιέρωμα του Time, από το αρχηγείο της αμερικανικής Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού στη Χαβάη.

Πίσω από αυτή τη φράση βρίσκεται μία από τις πιο απαιτητικές στρατιωτικές αποστολές στον κόσμο: να πείσει το Πεκίνο ότι οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης της Ταϊβάν θα είχε τόσο υψηλό κόστος και τόσο αβέβαιο αποτέλεσμα ώστε να μην επιχειρηθεί ποτέ.

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Η περιοχή ευθύνης του Paparo καλύπτει 36 χώρες και περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ στο σύνολό της υπάγονται περισσότεροι από 400.000 στρατιωτικοί, στελέχη της Ακτοφυλακής και πολιτικοί υπάλληλοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Στο επίκεντρο όλων βρίσκεται η Κίνα.

TIME's new cover: Admiral Samuel Paparo is preparing for a war he hopes never to fight. His mission: prevent conflict with China.



“If I do my job right, history will never know my name,” he tells TIME in an exclusive interview https://t.co/ps943S94SD pic.twitter.com/muo72ojL0k — TIME (@TIME) September 24, 2026

«Δεν θέλουμε να γίνουμε μεγάλοι ηγέτες σε καιρό πολέμου»

«Σχεδόν παραφράζω τον Σουν Τσου όταν λέω ότι το να νικάς χωρίς να πολεμάς είναι η ύψιστη μορφή ικανότητας», αναφέρει o 61χρονος Αμερικανός ναύαρχος στο Time και προσθέτει: «Η επιτυχία της αποστολής μου δεν είναι να πολεμήσω και να κερδίσω έναν πόλεμο. Είναι να διαθέτουμε τέτοια αποτρεπτική ικανότητα, ώστε να μη φτάσουμε ποτέ στον πόλεμο».

Σε άλλο σημείο το θέτει ακόμη πιο καθαρά: «Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε μεγάλοι ηγέτες σε καιρό πολέμου. Επιδιώκουμε να είμαστε μεγάλοι αποτρεπτικοί παράγοντες σε καιρό ειρήνης».

Η φιλοσοφία αυτή συνοδεύεται από μια πολύ συγκεκριμένη στρατιωτική πραγματικότητα. Η Κίνα έχει προχωρήσει σε ταχεία επέκταση και εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της, αυξάνοντας την παρουσία της γύρω από την Ταϊβάν και ευρύτερα στον Ινδο-Ειρηνικό. Το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) με έδρα στην Ουάσινγκτον κατέγραψε περαιτέρω αύξηση του επιχειρησιακού ρυθμού των κινεζικών δυνάμεων το 2025, τόσο στα Στενά της Ταϊβάν, όσο και πέρα από την πρώτη νησιωτική αλυσίδα.

The US has already failed in its military confrontation with China. The remarks were made by Admiral Samuel Paparo, the command of the US Indo Pacific command. I hope it brings you to climax. https://t.co/b6JfnJA1ol pic.twitter.com/9yv69XoG6s — 小A来摘🍑 (@AceAlbert2022) March 2, 2026

Κινεζικό σχέδιο κατάληψης της Ταϊβάν το 2027!

Η Ταϊβάν αποτελεί το κεντρικό σενάριο πάνω στο οποίο σχεδιάζει η διοίκηση του Παπάρο. Ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ έχει ζητήσει από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό να διαθέτει έως το 2027 την ικανότητα να πραγματοποιήσει επιχείρηση κατάληψης της Ταϊβάν, εφόσον δοθεί σχετική πολιτική εντολή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Πεκίνο έχει αποφασίσει εισβολή το 2027. Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών αναφέρει ρητά στην αξιολόγησή της για το 2026 ότι οι Κινέζοι ηγέτες δεν σχεδιάζουν σήμερα εισβολή για το συγκεκριμένο έτος και δεν έχουν καθορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εκτιμά, ωστόσο, ότι ο κινεζικός στρατός εξακολουθεί να αναπτύσσει τις δυνατότητες που θα χρειαζόταν για μια τέτοια επιχείρηση, αλλά και για την αποτροπή ή αντιμετώπιση ενδεχόμενης αμερικανικής επέμβασης. Για τον Παπάρο αυτό αρκεί ώστε η προετοιμασία να είναι συνεχής.

«Είναι επίδειξη αξιόπιστης μαχητικής ισχύος, ικανότητας και βούλησης», εξηγεί, αλλά ταυτόχρονα με διατήρηση των πιο κρίσιμων αμερικανικών δυνατοτήτων μακριά από τα μάτια του αντιπάλου.

Τη στρατηγική αυτή την αποκαλεί «deterrence by denial», αποτροπή μέσω της πεποίθησης ότι η επίθεση δεν θα πετύχει.

🌏 Symbolism Shifts, Strategy Doesn't? US Restores 'Pacific Command' Name Even As Top Admiral Seeks More💰💵💰To Combat China



Adm. Samuel Paparo has reportedly urged Congress to back a US$122 billion funding package aimed at strengthening America's military posture and… https://t.co/G15dE50DwC pic.twitter.com/80FM7BhYtd — RT_India (@RT_India_news) June 17, 2026

Η αμερικανική «απάντηση» με την ονομασία «Hellscape»

Το πιο εντυπωσιακό σκέλος του αμερικανικού σχεδιασμού έχει ένα όνομα που ο ίδιος ο Paparo έκανε γνωστό: «Hellscape», ένα «τοπίο κόλασης».

Η λογική του σχεδίου είναι να κατακλυστούν τα Στενά της Ταϊβάν, σε περίπτωση κινεζικής απόπειρας απόβασης, από τεράστιους αριθμούς μη επανδρωμένων συστημάτων: εναέρια drones, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια συστήματα, σε συνδυασμό με συμβατικούς πυραύλους ακριβείας.

Ο στόχος δεν είναι κατ’ ανάγκην οι ΗΠΑ να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο του αέρα και της θάλασσας, αλλά να στερήσουν από τις κινεζικές δυνάμεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον χώρο για μια αμφίβια επίθεση.

Ο Παπάρο είχε περιγράψει δημόσια ήδη από το 2024 την ιδέα να μετατραπούν τα Στενά σε μια «μη επανδρωμένη κόλαση», ώστε μια κινεζική δύναμη εισβολής να καθυστερήσει αρκετά για να υπάρξει ευρύτερη αντίδραση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το Time σημειώνει ότι η στρατηγική έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μαζική χρήση φθηνών drones, τα οποία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιθετικές επιχειρήσεις.

«Έχουμε δει ότι ο επιθετικός πόλεμος, είτε πρόκειται για αμφίβια είτε για αεραποβατική επίθεση, έχει γίνει πολύ πιο δαπανηρή ανθρώπινη υπόθεση», λέει ο Παπάρο.

Το «σημαδιακό» Top Gun στην καριέρα του Samuel Paparo

Από το «Top Gun» στην κορυφή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος

Η διαδρομή του Παπάρο έχει κάτι σχεδόν κινηματογραφικό. Το καλοκαίρι του 1986, φοιτητής ακόμη στην Πενσιλβάνια, πήγε με τη μελλοντική σύζυγό του Μορίν να δει το «Top Gun».

Οι περισσότεροι θεατές γοητεύονταν από τον Μάβερικ του Τομ Κρουζ. Ο Παπάρο, όπως λέει σήμερα, προτίμησε τον Άισμαν. «Ο ήρωας της ταινίας υποτίθεται ότι είναι ο Μάβερικ, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο Άισμαν», λέει.

«Ο Μάβερικ έχει όλο το προσωπικό χάρισμα, αλλά ο Άισμαν είναι σχολαστικός, ήσυχος. Είναι αυτός που δουλεύει σκληρά, κάνει το σωστό και δεν κάνει θεαματικά, επικίνδυνα πράγματα μόνο και μόνο για να τα κάνει», εξηγεί.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1987, εντάχθηκε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η πραγματική του πορεία ακολούθησε σχεδόν εκείνη του κινηματογραφικού χαρακτήρα. Αποφοίτησε από τη σχολή TopGun, έγινε πιλότος μαχητικών, διοικητής μονάδων αεροπορίας του Ναυτικού, τετράστερος ναύαρχος, διοικητής του Στόλου του Ειρηνικού και τελικά επικεφαλής ολόκληρης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού.

Έχει περισσότερες από 6.000 ώρες πτήσης με F-14, F-15 και F/A-18 και περισσότερες από 1.100 προσνηώσεις σε αεροπλανοφόρα, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του.

Στο γραφείο του στη Χαβάη υπάρχει ένα παλιό εξώφυλλο του Time, με ημερομηνία 18 Μαΐου 1942 και τον θρυλικό ναύαρχο Τσέστερ Νίμιτς, τον άνθρωπο που ανέλαβε τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στον Ειρηνικό μετά το Περλ Χάρμπορ.

Για τον Παπάρο, ο Νίμιτς αποτελεί πρότυπο, όχι απλώς επειδή κέρδισε έναν πόλεμο, αλλά επειδή αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια εποχή τεχνολογικής ανατροπής: το αεροπλανοφόρο εκτόπισε το θωρηκτό, η αμφίβια στρατηγική άλλαξε και νέες μορφές πολέμου εμφανίστηκαν.