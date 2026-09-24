Στροφή Ερντογάν για Ελλάδα: «Είμαστε γείτονες και σύμμαχοι, όχι εχθροί»

Τι και αν υπάρχει ένα μόνιμο casus beli από την Τουρκία στην Ελλάδα, τι και αν δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας η Άγκυρα και έτσι πολλά από τακυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στα νησιά, αλλά και τις παραβιάσεις καθημερινά σχεδόν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του μίλησε για φιλία των δύο χωρών.

Μήνυμα προς την Αθήνα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η Τουρκία βλέπει την Ελλάδα ως γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και όχι ως εχθρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας και στη σημασία που, όπως είπε, έχουν για τις δύο χώρες.

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

#URGENT President Erdogan says Türkiye is not Greece's enemy but its neighbor, NATO ally; bilateral ties too sensitive, too important to be used as campaign fodder — Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2026

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας δεν θα πρέπει να μπαίνουν στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν», δήλωσε.

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έγιναν στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες και αξιωματούχους.