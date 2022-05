Άγνωστες πτυχές των επεξεργασιών στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει στο βιβλίο της «Here’s the deal» η Κέλιαν Κονγουέι (Kellyanne Conway), πρώην ανώτατη προεδρική σύμβουλος από το 2017 έως και το 2020 και επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016.

Η άλλοτε στενή συνεργάτης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στο βιβλίο της υποστηρίζει, όπως αναφέρει η Daily Mai, ότι εκείνη βοήθησε καταλυτικά στην νίκη του επί της Χίλαρι Κλίντον το 2016. «Ήμουν αυτή που ανέπτυξε τη μυστική συνταγή για να νικήσω μια γυναίκα υποψήφια Πρόεδρο» γράφει – μεταξύ άλλων – η Κέλιαν Κονγουέι, βάζοντας στο «κάδρο» τους άντρες αντίζηλους της που επιχείρησαν να της πάρουν τα εύσημα.

Η Κέλιαν Κόνγουεϊ αναφέρει ότι το «Here’s the deal» είναι εν μέρει προσωπικά απομνημονεύματα, εν μέρει πολιτικό χρονικό. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι το βιβλίο της δεν είναι «άλλο ένα αβάσταχτο κείμενο που θα “τα λέει όλα” από τη σκοπιά μιας πικραμένης συγγραφέα που απομακρύνθηκε από τη θέση της», ενώ γενικά επαινεί τον Ντόναλντ Τραμπ στις σελίδες του. Δύο πράγματα όμως που ξεχωρίζουν από τα όσα αποκαλύπτει για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τις μέρες του στον Λευκό Οίκο. Ο ρόλος του «δαιμόνιου και ραδιούργου» γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και ο φόβος που είχε για… τη σύζυγό του, Μελάνια.

Για τον Τζάρεντ Κούσνερ αναφέρει ότι προσπάθησε να «ξαναγράψει την ιστορία» διεκδικώντας τα εύσημα για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, η οποία – όπως υποστηρίζει, ήταν όλη δική της. «Ήταν εν μέρει ονειροπόλος, εν μέρει δολοπλόκος και μοχθηρός, χωνόταν σε συζητήσεις και συσκέψεις προσθέτοντας τον εαυτό του ως συνομιλητή κατά βούληση στις ενημερώσεις εθνικής ασφάλειας» και σε άλλες υποθέσεις.

Τον χαρακτηρίζει «δαιμόνιο και υπολογιστή» και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα που να θεωρούσε πως είναι εκτός της εμπειρίας και των δυνατοτήτων του». «Αν τα ραντάρ είχαν εντοπίσει επιθέσεις από Αρειανούς, ευχαρίστως ο Κούσνερ θα προσέθετε και αυτό το θέμα στο διαρκώς διογκούμενο χαρτοφυλάκιο των αρμοδιοτήτων του» γράφει σε άλλο σημείο του βιβλίου της η Κέλιαν Κόνγουεϊ, σχολιάζοντας τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια του Κούσνερ ήταν προσωπικά, «χωρίς οποιαδήποτε άμεση σχέση με τις προτεραιότητες του προέδρου», γράφει η πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ ενώ σημειώνει ότι πολλές πρωτοβουλίες και φαεινές ιδέες του Κούσνερ, «δεν προχωρούσαν διόλου, τίποτα δεν συνέβαινε». Μάλιστα του αποδίδει και ευθύνες για την ήττα του στις εκλογές του 2020. Η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και η αποτυχία του να αποδεχθεί αυτήν την ήττα ήταν, σε μεγάλο βαθμό, γράφει η Κόνγουεϊ, δουλειά του Τζάρεντ Κούσνερ. Αντί να παρουσιάσει μια ειλικρινή εκτίμηση για την ήττα, η Τζάρεντ Κόνγουεϊ πιστεύει ότι «κόλακες και γλείφτες υποσχέθηκαν στον Πρόεδρο πράγματα, που δεν μπορούσαν να γίνουν και τον παρέσυραν στις δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτησης των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Το 2016 δημοσιοποιήθηκε ένα βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ στο οποίο το 2005 είχε ηχογραφεί – άθελά του- να λέει στον τηλεοπτικό παρουσιαστή Μπίλι Μπους, ότι το να είσαι διάσημος σήμαινε ότι «Μπορείς να κάνεις τα πάντα με τις γυναίκες. Πιάστε τις από το μ@νί». Όταν δημοσιοποιήθηκε το βίντεο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε δημόσια πως ήταν απλώς μια «συζήτηση της πλάκας μεταξύ ανδρών».

Ο Ντόναλντ Τραμπ – όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο της η Κέλιαν Κόνγουεϊ – συγκλονίστηκε από την υπόθεση και σκέφτηκε σοβαρά να αποσυρθεί από την πολιτική κούρσα. Δύο πράγματα όμως τον εμπόδισαν να το κάνει: η συμβουλή της και η συνειδητοποίηση ότι το να αποσυρθεί τόσο λίγο καιρό πριν τις εκλογές θα σήμαινε ότι θα χάριζε τον Λευκό Οίκο στη Χίλαρι Κλίντον.

Η Κέλιαν Κονγουέι αποκαλύπτει επίσης ότι ο μοναδικός άνθρωπος που φοβόταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν η σύζυγός του. «Αν και ο Τραμπ με άκουγε και με σεβόταν, τόσον εμένα όσο και τις άλλες γυναίκες στην εκστρατεία και το προσωπικό του Λευκού Οίκου, δεν μας φοβόταν. Ο φόβος του ήταν μόνον για ένα άτομο: τη Μελάνια. Για αυτόν, το να την αντιμετωπίσει ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της όλης δοκιμασίας» αναφέρει.

Στην πραγματικότητα, η Μελάνια ήταν ξεκάθαρη ότι έπρεπε να εκδώσει μια αυστηρή δήλωση καταδικάζοντας τα σχόλια του συζύγου της. Διάβασε ένα προσχέδιο που είχε ετοιμάσει η Κέλιαν Κόνγουεϊ και της είπε, «Κάνε το πιο σκληρό». Στο τέλος η δήλωσή της έγραφε: «Οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο σύζυγός μου είναι απαράδεκτες και προσβλητικές για μένα. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που ξέρω. Έχει την καρδιά και το μυαλό ενός ηγέτη. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα δεχτεί τη συγγνώμη του, όπως και εγώ, και θα επικεντρωθεί στα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το έθνος μας και ο κόσμος ». Σύμφωνα με την Κέλιαν Κόνγουεϊ, η δημόσια υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ από την Μελάνια «φαινόταν απολύτως γνήσια».

Τα όσα αναφέρει στο βιβλίο της η Κέλιαν Κόνγουεϊ , όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασαν ούτε απαρατήρητα, ούτε ασχολίαστα από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Το πρωί της Πέμπτης με μια ανάρτηση στα social media – μέσω του Truth Social – o Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την απάντησή του στην πρώην συνεργάτη του.

«Η Kelyanne Conway δεν μου είπε ποτέ ότι πίστευε ότι χάσαμε τις εκλογές. Αν το είχε κάνει, δεν θα είχα ασχοληθεί άλλο μαζί της – θα είχε κάνει λάθος – θα μπορούσε να επιστρέψει στον τρελό σύζυγό της», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η συγγραφή βιβλίων μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να πουν μερικά πολύ περίεργα πράγματα. Αναρωτιέμαι γιατί;» σημειώνει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

