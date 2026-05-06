Washington Post: Το Ιράν έχει χτυπήσει 228 εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει τουλάχιστον 228 κατασκευές ή κομμάτια εξοπλισμού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας υπόστεγα, στρατώνες, αποθήκες καυσίμων, αεροσκάφη και βασικό εξοπλισμό ραντάρ, επικοινωνιών και αεράμυνας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Washington Post.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μέγεθος της καταστροφής είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει παραδεχθεί δημόσια η κυβέρνηση των ΗΠΑ ή έχει αναφερθεί προηγουμένως σε αναλύσεις.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, 7 στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, έξι στο Κουβέιτ και ένας στη Σαουδική Αραβία και περισσότεροι από 400 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου, όπως έχει ανακοινώσει ο αμερικανικός στρατός.

Η απόκτηση δορυφορικών εικόνων της Μέσης Ανατολής είναι ασυνήθιστα δύσκολη αυτή τη στιγμή, σημειώνει η Washington Post. Δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς παρόχους, η Vantor και η Planet, έχουν συμμορφωθεί με τα αιτήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ – του μεγαλύτερου πελάτη τους – να περιορίσουν, να καθυστερήσουν ή να παρακρατήσουν επ’ αόριστον τη δημοσίευση εικόνων της περιοχής όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την αξιολόγηση των αντεπιθέσεων του Ιράν.

Η Washington Post εξέτασε περισσότερες από 100 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που έχουν δημοσιευθεί από μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Η εφημερίδα επαλήθευσε την αυθεντικότητα 109 από αυτές τις εικόνες συγκρίνοντάς τες με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το δορυφορικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, καθώς και εικόνες υψηλής ανάλυσης από το Planet, όπου αυτές ήταν διαθέσιμες.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, εντοπίστηκαν 217 κατασκευές και 11 κομμάτια εξοπλισμού που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε 15 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Οι ιρανικές επιθέσεις ήταν ακριβείς. Δεν υπάρχουν τυχαίοι κρατήρες που να υποδεικνύουν αστοχίες», δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών απόστρατος, ο οποίος εξέτασε τις ιρανικές εικόνες.

Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι οι επιθέσεις δεν έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να διεξάγει επιθέσεις κατά του Ιράν.

Αναλυτικότερα, η Washington Post διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν μια βάση δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ, εξοπλισμό Patriot στις αεροπορικές βάσεις Riffa και Isa στο Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, μια δορυφορική κεραία στην Naval Support Activity στο Μπαχρέιν – η οποία χρησιμεύει ως αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ – έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Camp Buehring στο Κουβέιτ και πέντε χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε τρεις βάσεις.

Επιπλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, το Ιράν έχει πλήξει ένα ραντάρ του αμερικανικού συστήματος αεράμυνας THAAD στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και σε δύο τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-3 Sentry και ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: OnAlert.gr