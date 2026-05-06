Σε μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στον Λίβανο: Πλήγμα του Ισραήλ στην καρδιά της Βηρυτού με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ

«Ο στρατός μόλις πριν από λίγο έπληξε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό», ανακοίνωσε ο Νετανιάχου
Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό
Νέα ένταση ξέσπασε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα (06.05.2026) αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, σηματοδοτώντας το πρώτο χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου μετά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο στις 16 Απριλίου.

Η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ να επιβεβαιώνουν πως στόχος ήταν διοικητής της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις μόλις χτύπησαν στη Βηρυτό τον διοικητή της Δύναμης Ραντουάν της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ για να τον εξοντώσουν», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Παράλληλα, οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι μέλη της συγκεκριμένης μονάδας «ήταν υπεύθυνοι για την εκτόξευση ρουκετών σε ισραηλινές κοινότητες και την πρόκληση βλάβης σε στρατιώτες των IDF».

 

«Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει σε κάθε εχθρό και δολοφόνο. Υποσχεθήκαμε να φέρουμε ασφάλεια στους κατοίκους του βορρά. Έτσι ενεργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», προσθέτουν.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προχωρήσει σε επιπλέον σχόλια για την επιχείρηση, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια, καθώς είναι η πρώτη επίθεση στη Βηρυτό εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Η προηγούμενη είχε σημειωθεί στις 8 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές.

