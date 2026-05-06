Τραμπ: «Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία» – «Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικό τάνκερ», λέει η CENTCOM

Ο αναβρασμός στη Μέση Ανατολή δεν σταματά, με ΗΠΑ και Ιράν, να έχουν κόψει τους διαύλους επικοινωνίας και τον Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη θέλει μία συμφωνία.

Ο προεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί το Ιράν και διατυμπανίζει ότι παρά τα όσα δείχνει προς τα έξω η Τεχεράνη, θέλει πολύ μία συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, με το αγκάθι των πυρηνικών ωστόσο να παραμένει.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε και πάλι σήμερα ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ τα πάνε «πολύ καλά» στο Ιράν.

«Τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. (Οι Ιρανοί) θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία που θα την θεωρήσουμε ικανοποιητική», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη νωρίτερα ανέφερε ότι εξετάζει μια νέα πρόταση των ΗΠΑ. Άλλες πηγές υποστήριξαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επί ενός μονοσέλιδου μνημονίου με το οποίο θα τερματιστεί ο πόλεμος στον Κόλπο αλλά τα άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

CENTCOM: Χτυπήσαμε ιρανικό πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό

Αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Κόλπο του Ομάν επέβαλαν μέτρα αποκλεισμού σε ιρανικό πετρελαιοφόρο πλοίο, το οποίο προσπαθούσε να κατευθυνθεί προς λιμάνι του Ιράν, στις 9 το πρωί ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, στις 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν το δεξαμενόπλοιο «M/T Hasna», με ιρανική σημαία και χωρίς φορτίο, ενώ κινούνταν σε διεθνή ύδατα με προορισμό ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι έστειλαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις στο πλοίο, ενημερώνοντας το πλήρωμα ότι παραβιάζει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Όταν, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε, αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν το πηδάλιο του πλοίου, χρησιμοποιώντας πυρά από πυροβόλο 20 χιλιοστών μαχητικού αεροσκάφους F/A-18 Super Hornet του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln».

Μετά την ενέργεια αυτή, το πλοίο σταμάτησε να κατευθύνεται προς το Ιράν.

Η CENTCOM υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός για πλοία που επιχειρούν να μπουν ή να φύγουν από ιρανικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ενεργούν «με επαγγελματισμό και προσοχή» για την εφαρμογή των μέτρων.