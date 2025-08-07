Αποκάλυψη CNN: Ο Πούτιν πρότεινε τη συνάντηση με τον Τραμπ – Σχεδιάζει πρόταση για μερική εκεχειρία στην Ουκρανία

Από την μία ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως σχεδιάζει, την επόμενη εβδομάδα, να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να μπει επιτέλους ένα τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται πως κρατά μία πιο ψύχραιμη στάση.

Μετά τις πληροφορίες που διέρρευσαν για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και την τριμερή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε την Τετάρτη (06.08.2025) πως για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να πέσει «πολλή δουλειά».

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το CNN ωστόσο δίνει την δική του εκδοχή για τη συνάντηση των 3 ηγετών.

Πληροφορίες του μέσου αναφέρουν πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν αυτός που πρότεινε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντηση που είχε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Ρωσία, Στίβεν Γουίτκοφ.

Αμέσως μετά την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται πως ξεκίνησαν να σχεδιάζουν το τετ α τετ των 2 ηγετών.

«Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον πρόεδρο Τραμπ, και ο πρόεδρος είναι ανοιχτός σε συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτός ο βίαιος πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Τι εξετάζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Αντί για την πλήρη εκεχειρία που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει εδώ και μήνες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να εξέταζε μια μερική εκεχειρία, τερματίζοντας τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που έχουν οδηγήσει στο χείλος του γκρεμού την Ουκρανία.

Περισσότεροι από 6.700 Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τον ΟΗΕ .

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία ως «αηδιαστικές» και «ντροπή».

Μια μερική εκεχειρία θα μπορούσε να είχε σταματήσει τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον αμάχων, αλλά δεν θα εμπόδιζε τη Ρωσία να προχωρήσει στην ανατολική Ουκρανία, όπου έχει κερδίσει ήδη αρκετά τετραγωνικά μίλια.

Θα είχε επίσης εξουδετερώσει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο της Ουκρανίας στον πόλεμο: τις επιθέσεις με drones σε βασικές ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια που σχετίζονται με την στρατιωτική παραγωγή.

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Γουίτκοφ με Πούτιν

Παραγωγικό φαίνεται πως ήταν το ταξίδι στη Μόσχα, του Αμερικανού απεσταλμένου στη Ρωσία για την Ουκρανία.

Ο φακός απαθανάτισε τον Στίβεν Γουΐτκοφ να κάνει χαμογελαστός χειραψία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλλει δασμούς 100% στις χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, στην περίπτωση που δεν συμφωνήσει για κατάπαυση του πυρός μέχρι την Παρασκευή.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «χρήσιμες και εποικοδομητικές» τις τρίωρες συνομιλίες του Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως «η συνάντηση πήγε καλά και οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν την συνεργασία», όμως οι κυρώσεις θα επιβληθούν.

Δεν έχουν υπάρξει άμεσες ενδείξεις από καμία πλευρά σχετικά με το εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να αποτρέψει τις κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας προσφέροντας την πρότασή του για τη μερική κατάπαυση του πυρός.