Αποκάλυψη NYT: Η Τίφανι Τραμπ και ο σύζυγός της Μάικλ Μπούλος έκαναν διακοπές στη Μεσόγειο με πολυτελές γιοτ Τούρκου μεγιστάνα πετρελαίων

Σε μια αποκάλυψη για το καλοκαίρι της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Τίφανι Τραμπ, και του συζύγου της Μάικλ Μπούλος, προχωρούν οι New York Times. Η μικρότερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, 31 ετών, και ο σύζυγός της, Μάικλ Μπούλος έμειναν στο Phoenix 2 – ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ στον κόσμο – αυτό το καλοκαίρι, όπως αποκάλυψε έρευνα της εφημερίδας New York Times.

Η Τίφανι και ο σύζυγός της Μάικλ Μπούλος πραγματοποίησαν καλοκαιρινή κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την κόρη του Τραμπ να ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram από τις οικογενειακές διακοπές κυρίως στη Γαλλική Ριβιέρα, χωρίς όμως να αποκαλύπτει σε ποιο γιοτ βρισκόταν.

Οι New York Times συγκεντρώνοντας τα στοιχεία κατέληξε πως το ζεύγος πέρασε τις διακοπές του στο Phoenix 2, σχεδόν 300 ποδιών που ανήκει στα 100 μεγαλύτερα στον κόσμο, το οποίο σύμφωνα με ανθρώπους στη βιομηχανία του yachting, που μίλησαν στην εφημερίδα, ανήκει στον Τούρκο δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα πετρελαίων Ερτζουμέντ Μπαγεγκάν και τη σύζυγό του, Ρουγιά Μπαγεγκάν, ιδιοκτήτες της ενεργειακής εταιρείας BGN International, που αναμένεται να επωφεληθεί άμεσα από την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στη Λιβύη.

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι ότι η Τίφανι ταξίδευε στη Γαλλική Ριβιέρα με την σύζυγό της στα μέσα-τέλη Ιουλίου, την ίδια στιγμή που ο πεθερός της, ο Λιβανζέος επιχειρηματίας, Μασάντ Μπούλος, βρισκόταν στη Λιβύη ανακοινώνοντας συμφωνίες για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο στο γεγονός ότι η Τίφανι ή η οικογένεια Μπούλος έμειναν στο γιοτ, το οποίο διαθέτει δύο ελικοδρόμια και πισίνα. Ωστόσο, η δωρεάν φιλοξενία εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η ευρύτερη οικογένεια Τραμπ χρησιμοποιεί το όνομά της για να ωφεληθεί προσωπικά και ενδεχομένως να επηρεάσει ξένες επιχειρηματικές συμφωνίες, σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υποστήριζαν από καιρό ότι ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, θα έπρεπε να είχε διωχθεί για παρόμοιο θέμα.

Η Τίφανι δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το πολυτελές σκάφος στο Instagram.

Ο Μασάντ Μπούλος και ο Μάικλ Μπούλος αρνήθηκαν να σχολιάσουν σε αίτημα της εφημερίδας, ενώ ένας εκπρόσωπος της Τίφανι δήλωσε ότι επρόκειτο για «ιδιωτικές διακοπές».

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας BGN της Ruya Bayegan δήλωσε ότι δεν βρισκόταν στο Phoenix 2 την ίδια περίοδο με την Τίφανι και τον σύζυγό της.

Πληροφορίες από DailyBeast