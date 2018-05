Απόκοσμη και εντυπωσιακή! Η «απίστευτη» βιοφωταύγεια που δίνει στην Καλιφόρνια μια μπλε λάμψη

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, γνωστό ως κόκκινη παλίρροια, δημιουργεί ένα εκπληκτικό θέαμα στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για μια πυκνή άνθιση φυκιών βιολογικής φωτεινότητας στα ανοικτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας.

Αποτέλεσμα; Έχει φωτίσει τον Ειρηνικό Ωκεανό με μια απόκοσμη και φανταστική γαλάζια λάμψη! Το απίστευτο θέαμα… έστειλε φωτογράφους και θεατές στην παραλία τη νύχτα με την ελπίδα να παρακολουθήσουν το φυσικό αυτό φαινόμενο.

Η άνθιση των φυκιών παρατηρήθηκε αυτή την εβδομάδα φωτίζοντας τα κύματα κατά μήκος μιας παράκτιας γραμμής μήκους 15 μιλίων.

«Η βιοφωταύγεια συμβαίνει πάντα, απλά δεν ήταν ποτέ σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε ο δρ. James M Sullivan, ερευνητής βιοφωταύγειας στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Σαν Ντιέγκο. «Είναι απίστευτο».

Δεν είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο. Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε η κόκκινη παλίρροια, τον Σεπτέμβριο του 2013, στο Σαν Ντιέγκο, οι συνθήκες κράτησαν για μια εβδομάδα. Άλλες κόκκινες παλίρροιες είναι γνωστό ότι διαρκούν για ένα μήνα ή και περισσότερο.

Σύμφωνα με τον Michael Latz του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Scripps στο Σαν Ντιέγκο, η σημερινή κόκκινη παλίρροια οφείλεται στους μικροσκοπικούς οργανισμούς dinoflagellates, που προκαλούν τη βιοφωταύγεια. Η μεγάλη συγκέντρωση μικροσκοπικών οργανισμών καθιστά το νερό κοκκινωπό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά η πραγματική εμφάνιση γίνεται τη νύχτα, όταν οποιαδήποτε φυσική διαταραχή, όπως η κίνηση ενός κύματος, οι μικροοργανισμοί αυτοί εκπέμπουν φως.

Τα dinoflagellates είναι βασικά μικροσκοπικά φυτά που μπορούν να κολυμπήσουν, εξηγεί ο Sullivan. Όπως για κάθε φυτό, απαιτούνται ορισμένες συνθήκες (θρεπτικά συστατικά, φως, θερμότητα) για να ευδοκιμήσει, και όταν οι συνθήκες είναι σωστές, ο πληθυσμός τους μπορεί να εκραγεί δημιουργώντας τεράστια άνθηση.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν επακριβώς γιατί οι dinoflagellates έχουν αυτή τη δυνατότητα να δημιουργήσουν φως.

Υπάρχουν πάντως και επικίνδυνες κόκκινες παλίρροιες που μπορούν να παράγουν αρκετή τοξίνη για να δηλητηριάσουν ψάρια και την θαλάσσια ζω . Μία τέτοια ένωση είναι η σαξιτοξίνη, μια νευροτοξίνη που τείνει να επηρεάζει τους ανθρώπους όταν καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Ένα άλλο παραπροϊόν της βλαπτικής άνθησης των φυκιών είναι το domoic οξύ , υψηλές συγκεντρώσεις του οποίου έχουν αναδειχθεί σε σοβαρή απειλή για τα θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας και άλλα θαλάσσια θηλαστικά.

