Απόπειρα αεροπειρατείας και αναφορές για τραυματισμένο μέλος του πληρώματος!

Τοπικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως υπάρχει τραυματισμένο μέλος του πληρώματος, ενώ οι επιβαίνοντες βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Η απόπειρα αεροπειρατείας έγινε σε αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ντάκα — Ντουμπάι.

Το αεροπλάνο, το οποίο ανήκει στην «Biman Bangladesh Airlines», έχει προσγειωθεί εκτάκτως στο διεθνές αεροδρόμιο «Shah Amanat», στην πόλη Τσιτογκόνγκ, στο Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με το αραβικό μέσο ενημέρωσης «Gulf News», οι ύποπτοι βρίσκονται ακόμη μέσα στο αεροπλάνο!

Οι επιβάτες φέρεται να έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Στο σημείο έχουν σπεύδει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

#BimanBangladesh Airlines' flight #BG147 has made an emergency landing in #Chittagong following a hijacking attempt.

Hope everyone safe onboard. pic.twitter.com/ZJODs1Lzwk

— মুসাফির (@Musafiirr) February 24, 2019