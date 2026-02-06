Κόσμος

Απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα, δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Ανανεώθηκε πριν 53 λεπτά
Vladimir Alekseyev
Vladimir Alekseyev / Russian defence of ministry

Πολλαπλούς πυροβολισμούς δέχθηκε ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα. 

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νοσηλεύεται αφού τραυματίσθηκε από πυρά στη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters, ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU) και συγκεκριμένα ο πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο 64χρονος αντιστράτηγος Αλεξέγεφ διακρίθηκε ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στη Συρία, όπου η Ρωσία επενέβη στρατιωτικά το 2015 εναντίον των τζιχαντιστών και υπέρ του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Όταν ο ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους οι οποίοι είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

Υψηλόβαθμοι ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.

