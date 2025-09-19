Κόσμος

Απορρίφθηκε η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times ως «απαράδεκτη»

Ο δικαστής εκφράζει την αποδοκιμασία του για μια σωρεία ατεκμηρίωτων αναφορών ή ισχυρισμών, χωρίς ο ενάγων να διατυπώνει με σαφήνεια τις καταγγελίες του
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Kevin Lamarque

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times, κηρύσσοντάς την «απαράδεκτη» και δίνοντας προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων στον Αμερικανό πρόεδρο για να την επαναδιατυπώσει.

Η αγωγή των 85 σελίδων που κατατέθηκε τη 15η Σεπτεμβρίου σε βάρος της αμερικανικής εφημερίδας, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αξιώνει το αστρονομικό ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιβαίνει στους δικονομικούς κανόνες σύμφωνα με τον δικαστή Στίβεν Μέριντεϊ, που έκρινε ότι είναι «ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Επομένως, η αγωγή «απορρίπτεται», ενώ δίνεται η δυνατότητα «διόρθωσής της εντός 28 ημερών», σε μία μορφή που δεν θα ξεπερνά τις 40 σελίδες, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης.

Ο δικαστής εκφράζει την αποδοκιμασία του για μια σωρεία ατεκμηρίωτων αναφορών ή ισχυρισμών, χωρίς ο ενάγων να διατυπώνει με σαφήνεια τις καταγγελίες του, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στην αγωγή σε βάρος των New York Times και τεσσάρων δημοσιογράφων τους, όπως και ενός εκδοτικού οίκου που δημοσίευσε έργα δύο εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει ένα «υποτιμητικό βιβλίο» σχετικά με την προέλευση της περιουσίας του και «τρία ψευδή, κακόβουλα, συκοφαντικά και υποτιμητικά άρθρα».

«Αυτή η αγωγή είναι αβάσιμη», απάντησε η αμερικανική εφημερίδα. «Δεν βασίζεται σε καμία έγκυρη νομική αξίωση και στοχεύει αποκλειστικά να φιμώσει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Η αγωγή είχε κατατεθεί λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μηνύσεις τους New York Times μετά τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με μία ευχητήρια επιστολή, που του αποδιδόταν και απευθυνόταν το 2003 στον επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν.

