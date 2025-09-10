Απόρρητο βίντεο από επιχείρηση των ΗΠΑ: Η στιγμή που πύραυλος χτυπάει UFO κι αυτό πετάει ανενόχλητο

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο – που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά χθες Τρίτη (09.09.2025) στο Κογκρέσο των ΗΠΑ – έχει «βάλει λάδι στη φωτιά» της συνωμοσιολογίας και των σεναρίων για την ύπαρξη UFO, με πρωταγωνιστή ένα φωτεινό και λαμπερό αντικείμενο που εξοστρακίζει πύραυλο Hellfire από αμερικανικό drone.

Ειδικότερα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Μιζούρι, Έρικ Μπέρλισον, παρουσίασε ενώπιον της Υποεπιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα UAP (Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα – Unidentified Anomalous Phenomena) ένα βίντεο από επιχείρηση ενός drone των ΗΠΑ στην Υεμένη.

Στα πλάνα, με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2024, εμφανίζεται ένα λαμπερό και στρογγυλό ιπτάμενο αντικείμενο, μέσα από την κάμερα συστήματος παρακολούθησης και στόχευσης ενός αμερικανικού drone, να πετάει ανοικτά της Υεμένης.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τύπου MQ-9 Reaper που επιχειρούσε στην συγκεκριμένη περιοχή, εκτοξεύει ένα πύραυλο τύπου Hellfire, ο οποίος ενώ διαθέτει καταστροφική πολεμική κεφαλή, δεν εκρήγνυται κατά την πρόσκρουση με το άγνωστο αυτό ιπτάμενο αντικείμενο, το οποίο εξοστρακίζει τον αμερικανικό πύραυλο. και συνεχίζει την πορεία του.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S
September 9, 2025

Ωστόσο, φαίνεται ότι το UAP «σπάει» σε τρία μικρότερα κομμάτια, όπως δείχνει η κάμερα από το αμερικανικό drone παρακολούθησης που ακολουθεί την πορεία του, με τον Έρικ Μπέρλισον να σχολιάζει ότι το βίντεο αυτό το διέρρευσε ανώνυμη στρατιωτική πηγή και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε δημοσίως.

Άλλοι Αμερικανοί βουλευτές που είδαν τον βίντεο εξέφρασαν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους, καθώς δεν υπάρχουν γνωστές στρατιωτικές τεχνολογίες με τέτοιου είδους δυνατότητες.

Φόβος και ανησυχία

Από την πλευρά της, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πωλίνα Λούνα ρώτησε τους μάρτυρες που κατέθεταν στην επιτροπή, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν εμπειρία με τα UAP: «Γνωρίζετε κάτι στο αμερικανικό οπλοστάσιο που να μπορεί να δεχθεί πλήγμα από Hellfire, να κάνει αυτό που έκανε η σφαίρα και μετά να συνεχίζει».

Οι μάρτυρες απάντησαν κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία τεχνολογία που να εξοστρακίζει πυραύλους τύπου Hellfire με τέτοιο τρόπο, όπως εμφανίζεται στο βίντεο, ενώ πρόσθεσαν στην συνέχεια ότι η ύπαρξη ενός αντικειμένου, άγνωστης προέλευσης με αυτή την δυνατότητα, τους προκαλεί φόβο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την χρονική περίοδο που τραβήχτηκε το συγκεκριμένο βίντεο, στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη είχαν εμπλακεί με πυραύλους και drones που εκτόξευαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Η αντίδραση αναλυτών και του Πενταγώνου

Ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές υποστήριξαν ότι στο συγκεκριμένο βίντεο το MQ-9 Reaper εκτόξευσε τον πύραυλο Hellfire, ο οποίος αντιμετώπισε δυσλειτουργία με αποτέλεσμα να μην εκραγεί όταν χτύπησε το άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέχρι πρότινος απόρρητα πλάνα έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Απειλήθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις από τέτοιου είδους αντικείμενα ; Υπήρξαν παρόμοια περιστατικά κατά την διάρκεια της επιχειρησιακής ανάπτυξης αμερικανικών αεροναυτικών δυνάμεων στην περιοχή, με στόχο την αναχαίτιση απειλών των Χούθι ;

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ζήτησαν διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, το οποίο με λακωνικό τρόπο απάντησε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το περιστατικό.