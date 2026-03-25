Κόσμος

Αποστολή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ για 25η Μαρτίου: «Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση σε έναν υποδειγματικό σύμμαχο»

Στην ανάρτηση γίνεται αναφορά στη συμβολή της Ελλάδας στην προστασία της νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας
Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ
Στιγμιότυπο από την πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ (Πηγή φωτογραφίας: Χ / U.S. Mission to NATO)

Μήνυμα με σαφή αναφορά στον ρόλο της Ελλάδας εντός της Συμμαχίας ανήρτησε η αμερικανική αποστολή στο ΝΑΤΟ με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στην ανάρτηση, η χώρα μας χαρακτηρίζεται «υποδειγματικός σύμμαχος», ενώ η αποστολή εύχεται «Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση».

Το μήνυμα για την 25η Μαρτίου συνοδεύτηκε από φωτογραφίες της πρόσφατης επίσκεψης στην Ελλάδα του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ, σε μια επιλογή που προσέδωσε και ευρύτερο διπλωματικό συμβολισμό στην ανάρτηση. Η επίσκεψη Γουίτακερ στην Αθήνα είχε αναδείξει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της Ελλάδας για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

 

Η αμερικανική αποστολή αναφέρει επίσης ότι «μέσω των σταθερών επενδύσεών της στον τομέα της άμυνας, η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας, συμβάλλοντας στην προστασία της νότιας πλευράς του ΝΑΤΟ και των κοινών μας δημοκρατικών αξιών», καταλήγοντας με ευχή «στην υγειά μιας ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας».

