Αποστολή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ για 25η Μαρτίου: «Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση σε έναν υποδειγματικό σύμμαχο»

Μήνυμα με σαφή αναφορά στον ρόλο της Ελλάδας εντός της Συμμαχίας ανήρτησε η αμερικανική αποστολή στο ΝΑΤΟ με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στην ανάρτηση, η χώρα μας χαρακτηρίζεται «υποδειγματικός σύμμαχος», ενώ η αποστολή εύχεται «Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση».

Το μήνυμα για την 25η Μαρτίου συνοδεύτηκε από φωτογραφίες της πρόσφατης επίσκεψης στην Ελλάδα του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ, σε μια επιλογή που προσέδωσε και ευρύτερο διπλωματικό συμβολισμό στην ανάρτηση. Η επίσκεψη Γουίτακερ στην Αθήνα είχε αναδείξει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της Ελλάδας για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζήτω η Ελλάς! Happy Greek Independence Day to an exemplary Ally. Through its steady defense investments, Greece remains a pillar of stability, helping to secure NATO’s Southern Flank and our shared democratic values. Here’s to a strong, lasting partnership! pic.twitter.com/n9bJ7ZpC8w — U.S. Mission to NATO (@USNATO) March 25, 2026

Η αμερικανική αποστολή αναφέρει επίσης ότι «μέσω των σταθερών επενδύσεών της στον τομέα της άμυνας, η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας, συμβάλλοντας στην προστασία της νότιας πλευράς του ΝΑΤΟ και των κοινών μας δημοκρατικών αξιών», καταλήγοντας με ευχή «στην υγειά μιας ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας».