Αραγτσί σε Βρετανία: Η «παραχώρηση» των βάσεων σας στις ΗΠΑ θεωρείται συμμετοχή στον πόλεμο

Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί με την ΥΠΕΞ της Βρετανίας, Ίβετ Κούπερ, με τον πρώτο να προειδοποιεί πως η παραχώρηση της χρήσης των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στις ΗΠΑ θεωρείται συμμετοχή στον πόλεμο.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στη χώρα μας, το Ιράν, αντίθετα με όλες τις διεθνείς αρχές και κανόνες», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. Ταυτόχρονα, καταδίκασε την «αρνητική και μεροληπτική προσέγγιση της Βρετανίας και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών απέναντι σε αυτή την προφανή επιθετικότητα, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Ο υπουργός Εξωτερικών συνέχισε πως το Ιράν σέβεται την κυριαρχία των γειτονικών χωρών και δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε αυτές.

«Αμερικανικές βάσεις βρίσκονται σε αυτές τις χώρες, και δεχόμαστε επιθέσεις από αυτές τις βάσεις», πρόσθεσε.

«Αυτές οι ενέργειες σίγουρα θεωρούνται συμμετοχή στον πόλεμο και θα καταγραφούν στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, διατηρούμε το εγγενές δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας», πρόσθεσε.

Με τη σειρά της η, ΥΠΕΞ της Βρετανίας εξέφρασε ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.