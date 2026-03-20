Αδιάκοποι βομβαρδισμοί ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Εκρήξεις σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία – Νέα επίθεση σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ

Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα σε έναν πόλεμο που απειλεί να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά τα μεσάνυχτα, ενώ το Τελ Αβίβ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη. Επιθέσεις σημειώθηκαν σε ενεργειακές υποδομές σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ. Παράλληλα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σκαρφαλώνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν τις απειλές προς το Ιράν. Διαβάστε όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους.
Αλλού στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας και το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο περί αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.
Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.
Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.
Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.
Οι νέες ομοβροντίες εκτοξεύτηκαν μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «αποδεκατίζεται» και «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «υποδομών» των αρχών του Ιράν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα πληγμάτων βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.