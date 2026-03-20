Αδιάκοποι βομβαρδισμοί ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Εκρήξεις σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία – Νέα επίθεση σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σκαρφαλώνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ Νετανιάχου και Τραμπ συνεχίζουν τις απειλές και τις επιθέσεις προς το Ιράν
Επιθέσεις σε χώρες τους Κόλπου

Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα σε έναν πόλεμο που απειλεί να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά τα μεσάνυχτα, ενώ το Τελ Αβίβ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη. Επιθέσεις σημειώθηκαν σε ενεργειακές υποδομές σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ. Παράλληλα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σκαρφαλώνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν τις απειλές προς το Ιράν. Διαβάστε όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.

06:51 | 20.03.2026
Επίθεση σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ
06:28 | 20.03.2026
Σενάρια τρόμου για εκτόξευση του πετρελαίου στα 180 δολάρια το βαρέλι

Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

06:27 | 20.03.2026
Νέες πυραυλικές επιθέσεις σε ΗΑΕ και Κουβέιτ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους.

Αλλού στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας και το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο περί αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

06:26 | 20.03.2026
Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Οι νέες ομοβροντίες εκτοξεύτηκαν μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «αποδεκατίζεται» και «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

06:26 | 20.03.2026
Ισραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «υποδομών» των αρχών του Ιράν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα πληγμάτων βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

06:20 | 20.03.2026
Δείτε όσα έγιναν την Πέμπτη (19.3.26)
Τραμπ, Νετανιάχου
Μέση Ανατολή – Σε τεντωμένο σχοινί: Δεν τελειώνει ο πόλεμος, λέει ο Νετανιάχου ενώ το Ιράν ορίζει αντικαταστάτη του Λαριτζανί και απειλεί με «πλήρη καταστροφή»
Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το ράλι στις τιμές του πετρελαίου αλλά και τα πολεμικά χτυπήματα, με το Ιράν να βομβαρδίζει τη Χάιφα και να βάζει στόχο αμερικανικό μαχητικό F-35 - «Ο πόλεμος έχει μπει σε νέα φάση» σχολιάζουν αναλυτές
06:20 | 20.03.2026
