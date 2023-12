Ο ακραίος φιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος της Αργεντινής και μάλλον πάγωσε τους πολίτε, καθώς στην παρθενική του ομιλία αναλαμβάνοντας τα ηνία είπε ότι δεν έχει άλλη επιλογή από ένα απότομο, επώδυνο δημοσιονομικό σοκ για να διορθώσει τη χειρότερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική από μια προσαρμογή σοκ», δήλωσε στα σκαλοπάτια του Κογκρέσου της Αργεντινής φορώντας την προεδρική κορδέλα, με πλήθη υποστηρικτών του να ζητωκραυγάζουν, παρά το γεγονός ότι ο Χαβιέρ Μιλέι είπε ότι η οικονομία θα επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον. «Δεν υπάρχουν λεφτά», ανέφερε.

«Η απερχόμενη κυβέρνηση μας άφησε σε τροχιά προς τον υπερπληθωρισμό», τόνισε ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε μια τέτοια καταστροφή», συμπλήρωσε ο Χαβιέρ Μιλέι.

Αν και στην παρθενική ομιλία του ως πρόεδρος της Αργεντινής ο Χαβιέρ Μιλέι δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες, τόνισε ότι τα κύρια βήματα θα περιλαμβάνουν μια δημοσιονομική προσαρμογή ισοδύναμη με το 5% του ΑΕΠ της χώρας μέσω περικοπών που, όπως είπε, θα επιβαρύνουν «το κράτος και όχι τον ιδιωτικό τομέα».

Ο ακροδεξιός οικονομολόγος εξελέγη με διαφορά πρόεδρος της Αργεντινής τη 19η Νοεμβρίου, εξέλιξη που ανοίγει περίοδο αβεβαιότητας στην τρίτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, βυθισμένη σε βαθιά κρίση, για την αντιμετώπιση της οποίας υπόσχεται θεραπεία σοκ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος υποσχέθηκε δραστική δημοσιονομική προσαρμογή, στο πλαίσιο προγράμματος που συμπεριλαμβάνει το κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας και τη δολαριοποίηση της οικονομίας.

Javier Milei has officially been sworn in as President of Argentina.



pic.twitter.com/JjLk7sv8rq