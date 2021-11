Ένα νέο στοιχείο για την υπόθεση αρπαγής της 4χρονης Cleo Smith στην Αυστραλία έρχεται στο φως, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν ο 36χρονος που την κρατούσε επί 18 ολόκληρες ημέρες τελικά έδρασε μόνος του. Το κοριτσάκι, που πλέον έχει γυρίσει στην αγκαλιά της μανούλας του, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εκτός από τον Terence Darrell Kelly στο σπίτι που ήταν κλειδωμένη κάποια στιγμή ήρθε και μια γυναίκα…

Εδώ και μέρες ειδικοί αστυνομικοί και παιδοψυχολόγοι μιλούν με την μικρή Cleo προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γύρω από την υπόθεση αρπαγής της. Το 4χρονο κοριτσάκι, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στο σπίτι του Terence Darrell Kelly, του 36χρονου που κατηγορείται για την αρπαγή της, κάποια στιγμή ήρθε και μια «κυρία» για «να την προσέχει».

Αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με την Daily Mail, αναφέρουν ότι η μικρή ανέφερε πως αυτή η κύρια την βοήθησε να ντυθεί και της βούρτσισε τα μαλλάκια. Παιδοψυχολόγοι και ειδικοί αστυνομικοί μιλούν με το παιδάκι προκειμένου να εκμαιεύσουν και άλλες πληροφορίες για τα όσα συνέβησαν αυτές τις 18 ημέρες που κρατούνταν από τον 36χρονο, ωστόσο αυτή η διαδικασία – όπως αναφέρουν – ενδεχομένως να κρατήσει πολύ καιρό.

EXCLUSIVE: Cleo Smith BOMBSHELL as brave four-year-old tells cops a WOMAN 'brushed her hair and dressed her' https://t.co/zRPzT0xPEq

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυστραλιανές Αρχές αρχικά είχαν εκτιμήσει ότι ο 36χρονος Terence Darrell Kelly έδρασε μόνος του και ότι η αρπαγή της μικρής δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά «ευκαιριακή». Ωστόσο, μια ομάδα ειδικών παραμένει στην περιοχή και συλλέγει στοιχεία.

Η εξαφάνιση της μικρής Cleo είχε συγκλονίσει την Αυστραλία και, μετά από μια πληροφορία για ένα ύποπτο αυτοκίνητο, οι Αρχές κατάφεραν να την εντοπίσουν. Το παιδί ήταν κλειδωμένο στο σπίτι του 36χρονου Terence Darrell Kelly στο Κάρναρβον.

Το παιδί εξαφανίστηκε στις 16 Οκτωβρίου από ένα απομακρυσμένο camping της Αυστραλίας, όπου είχε κατασκηνώσει μαζί με την οικογένειά της. Η μητέρα της είχε δηλώσει ότι το πρωινό της 16ης Οκτωβρίου ανακάλυψε τη σκηνή ανοιχτή και το παιδί έλειπε μαζί με τον υπνόσακό του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της μικρής και υπό το φόβο ότι απήχθη, οι αυστραλιανές αρχές προσέφεραν ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (644.000 ευρώ) ως αμοιβή σε όποιον διέθετε πληροφορίες.

Η 4χρονη Cleo Smith τελικά εντοπίστηκε, 18 ημέρες μετά την εξαφάνισή της, κλειδωμένη στο σπίτι του 36χρονου. ο βράδυ της Τρίτης (2/11), υπήρχε μια πληροφορία για ένα ύποπτο αυτοκίνητο στο Κάρναρβον και έτσι οι Αρχές έφτασαν ίχνη του μικρού παιδιού.

Ο Terence Darrell Kelly, ο οποίος κατηγορείται για την αρπαγή της Cleo Smith, φέρεται να είχε εμμονή με τις… κούκλες. Μάλιστα, κυκλοφορούν στα social media φωτογραφίες που δείχνουν το σπίτι του να είναι γεμάτο κούκλες «Bratz».

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν ο 36χρονος χρησιμοποίησε τα παιχνίδια για να παρασύρει την μικρή Cleo. Όταν μάλιστα εκπρόσωπος Τύπου των αυστραλιανών Αρχών, ερωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, αρνήθηκε να σχολιάσει.

How Cleo Smith's alleged abductor was 'obsessed with dolls and created social media profiles of his imaginary family' https://t.co/GWPiXAOewn